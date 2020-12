Canne fumarie: addio ai rischi di combustione fumi con Eterinox

«Incendio sul tetto della casa: prende fuoco la canna fumaria», «Fiamme dalla canna fumaria al tetto di una casa», «La canna fumaria va a fuoco e l’incendio rischia di propagarsi all’intera abitazione»: sono solo alcuni titoli comparsi sui giornali e riferiti a fatti di cronaca accaduti negli ultimi mesi (uno di questi, per inciso, ha interessato persino la casa di campagna in Umbria dell’ex presidente della Bce, Mario Draghi).

Incidenti che, però, si potrebbero evitare: come tutti i componenti dell’impianto termico, anche le canne fumarie devono rispondere a determinate prescrizioni normative per escludere problemi e danni, talvolta anche molto gravi.

A questo proposito Fibrotubi, seguendo i temi attuali della sicurezza abitativa e del risparmio energetico, produce i sistemi fumari a marchio Eterinox, una gamma completa di canne fumarie monoparete, doppia parete, tubi flessibili, in metallo o in plastica.

Ancora più sicurezza con il Modulo Attraversamento Eterinox

Il rischio di combustione è significativo in presenza di forme di riscaldamento a biomasse, come la legna, non tanto quando i sistemi sono a regime, quanto piuttosto nel momento in cui si verificano surriscaldamenti dovuti a eccessivi carichi di combustibile o a fumi particolarmente ricchi di fuliggine.

In abbinamento ai propri sistemi fumari Fibrotubi ha ideato uno speciale modulo di attraversamento tetto/solai, che assicura totale affidabilità sul lungo periodo, oltre a garantire la sicurezza antincendio e un’installazione rapida su tetti piani o in pendenza.

Il modulo Attraversamento Eterinox si compone di due parti, ciascuna provvista di piastra integrata e coibentazione, con un’escursione telescopica che permette di adattarsi con precisione allo spessore e all’inclinazione dello strato da attraversare, senza bisogno di volumi tecnici sopra e sotto la zona di passaggio. Il diametro della canna fumaria inseribile nel modulo ha un diametro che va da 80 millimetri in su, mentre le piastre quadrate sono disponibili di serie con lato da 320 a 485 millimetri (oppure rotonde e/o verniciate a richiesta).

L’escursione telescopica del modulo va da 200 a 330 millimetri, lo spessore del corpo cilindrico, comprensivo di coibentazione, è di 50 mm. Creato in base alle esigenze del cliente, il modulo è facile da installare in pochi minuti e, se associato ai sistemi fumari Eterinox Serie MatDp, inoltre, è certificato.