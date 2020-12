Boero Painting Natural Protective: tre finiture per dire addio a batteri e inquinanti

Sicurezza, salubrità, protezione: sono parole su cui si è concentrata l’attenzione pubblica mondiale nell’ultimo anno. Esigenze imprescindibili, che le imprese hanno fatto proprie studiando e progettando soluzioni per migliorare il benessere delle persone, anche a partire dagli ambienti indoor. Come Boero, eccellenza italiana nel settore del colore, che ha appena presentato la linea Painting Natural Protective, composta da finiture igienizzanti, batteriostatiche e purificanti, studiate per assicurare la massima protezione degli spazi domestici, professionali, pubblici e sanitari e che è una estensione della già esistente gamma Painting Natural.

«La ricerca e sviluppo del Gruppo Boero ha sviluppato prodotti sempre più efficaci nel garantire benessere, sostenibilità e igiene», spiega Fabio Albertelli, senior group brand manager dell’azienda. «Painting Natural ne è un esempio: soluzioni ad alta tecnologia e minimo impatto ambientale, basati su una scelta di materie prime altamente performanti e in grado di assicurare un altissimo livello di comfort».

Painting Natural Protective contro batteri e inquinanti

La linea Painting Natural Protective è composta dagli igienizzanti batteriostatici Sanya Smalto Murale e Sanya Pittura e dal rivestimento fotocatalitico per interni Illumya.

«Gli igienizzanti batteriostatici si basano sull’impiego degli ioni d’argento, di cui è nota la straordinaria capacità di potenziare le caratteristiche risananti dei prodotti vernicianti, assicurando massima igiene in modo efficace e sostenibile», aggiunge Albertelli. Gli ioni d’argento, infatti, penetrano nel nucleo delle cellule batteriche che si depositano sulle superfici trattate e bloccano i sistemi di sopravvivenza degli infestanti, impedendone la crescita, la scissione e, quindi, la moltiplicazione. In più, le particelle d’argento, anche se sottoposte a quotidiani e prolungati interventi di pulitura, non si disperdono, ma rimangono attive e stabili nel film pittorico in cui sono inglobate, garantendo prestazioni durature.

Nato invece per purificare l’ambiente dalla presenza di gas e scorie nocive, il rivestimento fotocatalitico Illumya è ideale per abbattere il ristagno di sostanze inquinanti e di odori persistenti. «Fonti ufficiali dichiarano che negli ambienti chiusi l’inquinamento è fino a dieci volte superiore a quello riscontrato all’esterno. Una soluzione efficace è la fotocatalisi: un processo attraverso il quale la luce del sole e l’aria innescano la decomposizione degli inquinanti e ne evitano l’accumulo. La presenza di catalizzatori, come diossido di titanio anatasio, rende più efficienti le naturali reazioni di riequilibrio, portandole ad essere molto più veloci ed efficaci».

Tutte le soluzioni della nuova linea sono tinteggiabili con il sistema tintometrico ColorStream, in una selezionata gamma di tinte.

Le finiture Painting Natural Protective sono formulate con materie prime a ridotto impatto ambientale e vantano la certificazione Iaq, che definisce la qualità dell’aria interna attraverso il livello di emissioni di sostanze volatili, di classe A+. I prodotti Sanya sono entrambi conformi alla Iso 22196, che determina la metodologia di rilevazione batterica sulle superfici, mentre Sanya Smalto Murale è anche conforme al protocollo Haccp, volto all’ottenimento di elevati livelli standard di igiene nei locali dove sono presenti prodotti alimentari.

Tutti i rivestimenti sono infine prodotti formaldeide free. «Si tratta di soluzioni a elevato contenuto tecnologico, ma in termini di applicazione non sussistono differenze significative rispetto ai prodotti standard. I prodotti della linea professionale sono già stati apprezzati dai nostri applicatori, che sono in grado di utilizzarli con la massima efficacia e sicurezza», prosegue il brand manager. «La nuova offerta è già disponibile presso i nostri rivenditori partner del canale professionale su tutto il territorio nazionale», ed è al centro di numerosi interventi e convegni rivolti al target dei professionisti».

Painting Natural Protective: prodotti e loro caratteristiche

Sanya Smalto Murale: igienizzante, batteriostatico all’acqua, crea una barriera che blocca la moltiplicazione dei microrganismi e dei bioinfestanti, colpendo in modo mirato germi e batteri. Copertura e lavabilità in Classe 1, presenta resistenze superiori all’usura e ridotta presa di sporco, è inodore ed è indicato in ambienti in cui è richiesto un elevato grado di igiene, sia pubblici che residenziali. Tinteggiabile da base bianca, è disponibile negli aspetti opaco e satinato. Per questo speciale prodotto, gli esperti del colore Boero hanno individuato dieci tinte dalla collezione i Contemporanei, con la tecnica di abbinamento «Armonico».

Sanya Pittura: lavabile ed extra opaca, sfrutta le proprietà batteriostatiche degli ioni d’argento con cui è additivata per garantire una profonda e duratura protezione delle superfici dalla proliferazione dei batteri e dagli attacchi di muffe, sia in fase preventiva che inibitoria. Coprente, ha eccellente opacità ed un film compatto. Migliora la salubrità degli spazi, con ridotta presa di sporco, ostacola l’accumulo della polvere sulle pareti ed è rispettosa dei soggetti sensibili e dell’ambiente. Anche in questo caso, con riferimento alla cartella de I Contemporanei, sono stati selezionati i dieci colori con tecnica di abbinamento «Ritmato».

Illumya: rivestimento silossanico a base di nanotitanio fotocatalitico, purifica l’aria abbattendo il ristagno di sostanze inquinanti e odori persistenti. Il nanotitanio, attivato dalla luce naturale o artificiale, avvia processi di fotocatalisi che convertono le sostanze organiche indesiderate o virtualmente dannose in sostanze inoffensive. Svolge al contempo un’azione naturale di contrasto alla proliferazione di batteri e bioinfestanti, garantendo un grande vantaggio per la qualità dei locali abitativi. Questo processo assicura massima cura delle pareti e delle cromie, senza invasivi interventi meccanici o con sostanze sgrassanti aggressive. Altamente traspirante, è idoneo su supporti minerali e ambienti ad alta frequentazione.