Augusto Minerva promoter nel Gruppo Rea

Augusto Minerva diventa Coordinatore promoter – agenti Italia del Gruppo Rea Italia: sarà responsabile delle attività commerciali e dell’organizzazione diretta. Il suo incarico ha come obiettivo la selezione e l’incremento della forza commerciale sul territorio nazionale, curandone la formazione e la crescita professionale, interagendo con tutti i fornitori del gruppo. Minerva risponderà direttamente all’amministratore unico del Gruppo Rea Italia, Valentino Cotugno. «Raggiungere traguardi e superarli non è da tutti, riesce solo a chi, con tenacia e perseveranza, si applica per scrivere pagine del suo futuro. Il mio augurio sincero va ad Augusto Minerva per ciò che ora è e per quanto domani saprà essere. Congratulazioni per l’incarico. Siamo certi, vista la sua lunga esperienza nel settore, di dare un valore aggiunto a tutta la commerciale del Gruppo Rea Italia, orientando gli obiettivi ed il raggiungimento di nuovi traguardi professionali ed economici», è il commento del Ceo.