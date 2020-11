Nuovi telai per cartongesso Eclisse

Eclisse presenta nuove traversine preforate per pareti in cartongesso. Presenti di serie nei modelli scorrevoli di Eclisse, i nuovi telai per cartongesso consentono un’installazione ancora più agevole.

La posizione della traversina preforata è segnalata sul montante di battuta, in modo da semplificare le operazioni. In più non essendo più necessario forare la lamiera, l’installazione risulta di oltre il 30% più veloce.

La profilatura a coda di rondine delle traversine è ottimizzata, a vantaggio della solidità dell’intera struttura, che risulta incrementata del 25%.

Installazione lastre in cartongesso su controtelaio Eclisse Syntesis Line con traversine preforate: guarda il video