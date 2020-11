Marchio di qualità Work & Life per la sede Roefix Italia

Inaugurata l’anno scorso, la nuova sede centrale Roefix Italia a Parcines (Bolzano) ha ricevuto il marchio CasaClima Work & Life, che ne certifica la sostenibilità sia in termini di efficienza energetica che di uso intelligente delle risorse.

Realizzato dallo studio Stuppner-Unterweger Architektur, il progetto della sede Roefix pone al centro dell’attenzione il benessere indoor, in riferimento al comfort interno, all’acustica, alla luce naturale e alla qualità dell’aria.

«L’ottenimento del marchio di qualità CasaClima Work & Life è per noi un’ulteriore conferma che la strada che percorriamo con costanza è quella giusta», ha affermato Andris Pavan, direttore marketing Roefix. «Le realtà aziendali hanno un impatto sul mondo e noi ne siamo coscienti e ci impegniamo per portare avanti scelte responsabili e valori di edilizia sostenibile, non solo in riferimento alla nostra estesa proposta di materiali da costruzione ma anche per influenzare e migliorare il modo in cui viviamo e l’ambiente in cui lavoriamo».

L’edificio della nuova sede Roefix è costituito da due parti: al piano terra sono situate le zone dedicate al cliente, uno showroom e una sala riunioni; al primo piano, l’amministrazione e al secondo piano gli uffici commerciali e marketing. Una scala in acciaio con gradini arancioni lega il piano terra con i piani superiori. All’esterno la struttura è caratterizzata da facciate tridimensionali, giochi di volumi e profondità, cambi di colore e texture. Completa l’edificio il tetto ricoperto di piante verdi.