Made Point Garavaglia: il coraggio di cambiare. Intervista ad Attilio Garavaglia

Ai confini tra Lombardia e Piemonte, da più di trent’anni la rivendita Garavaglia, socia di Gruppo Made, offre al territorio un punto di riferimento per tutto ciò che concerne la fornitura e vendita di materiali edili da costruzione all’ingrosso e al dettaglio, con in più la specializzazione nelle finiture d’interni e arredo bagno.

Nel 2011 l’azienda si è spostata nell’attuale sede in via di Vittorio a Casorezzo, comune della provincia di Milano, che occupa un’area di 10 mila metri quadri: oltre al piazzale di materiali edili, il punto vendita ha riservato 750 metri quadri a showroom e libero servizio, per un’esperienza d’acquisto che guarda anche all’estetica.

Nel 2018 Garavaglia è stata anche la prima ad aderire al progetto Made Distribuzione, il network di punti vendita diretti del gruppo d’acquisto. Com’è andata? Lo racconta a YouTrade Attilio Garavaglia, alla guida dell’azienda dal 1984, assieme al cugino Gianfranco.

Domanda. Perché siete entrati in Made Distribuzione e quale è stato lo spunto che vi ha fatto prendere questa decisione?

Risposta. Un punto vendita come il nostro, che dalla gavetta è arrivato a quello che è oggi, rischiava di restare un puntino in mezzo a giganti che sgomitano. Nel 2005 abbiamo così deciso di entrare nel Gruppo Made. Già da tempo sentivamo la necessità di confrontarci con i colleghi e il desiderio di migliorare: l’ingresso nel Gruppo ci è sembrata una buona occasione per guardare avanti e avere maggiori strumenti per comprendere il mercato. Tredici anni più tardi ci è stata proposta l’opportunità di aderire al progetto Made Distribuzione, cioè diventare un punto vendita diretto del gruppo. Sicuramente questo format permette di vedere oltre il proprio orticello e confrontarsi con un mercato, quello della distribuzione edile, che si è trasformato e che sta continuando a cambiare. Siamo stati i primi ad aderire al progetto da gennaio 2018, e l’anno scorso si è aggiunto un altro punto vendita a Lissone.

D. Quali sono le prospettive, ci sono novità in vista?

R. Made Distribuzione sta continuando a lavorare per aprire nuovi punti vendita. Certo, quest’anno a causa della situazione generale legata al covid-19 c’è stato un rallentamento, ma l’idea è quella di non fermarsi. Il mondo è in evoluzione e siamo tutti impegnati a far prosperare le nostre aziende.

D. Con il covid-19 la vostra proposta commerciale ha subito cambiamenti?

R. Non tanto a livello di prodotti, quanto nelle modalità. Ci sono stati dei cambiamenti nello showroom per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, e la maggior parte delle visite sono su appuntamento.

D. Qual è la storia della rivendita Garavaglia prima dell’adesione al progetto Made Distribuzione?

R. Abbiamo acquisito la proprietà di una rivendita nata nel dopoguerra nei primi anni Ottanta. Abbiamo iniziato con il commercio di materiali per l’edilizia pesante, poi pian piano ci siamo avvicinati al discorso delle finiture. Nel 2005 abbiamo introdotto pavimenti e rivestimenti, per poi ampliarci anche a sanitari, rubinetterie, mobili da bagno, in quanto avevamo avviato anche un servizio di piccole ristrutturazioni chiavi in mano. Successivamente si è reso necessario uno spazio maggiore. La vecchia sede, infatti, non permetteva un’ampia esposizione, tanto che avevamo aperto a Casorezzo un piccolo showroom dove siamo rimasti per circa sei anni. Nel frattempo abbiamo costruito ex novo la sede attuale, dove ci siamo trasferiti nel 2011, che conta un’area di 10 mila

metri quadrati, con un grosso piazzale, 1.500 metri quadrati di capannone per i materiali tradizionali e uno showroom, con area di libero servizio, di 750 metri quadrati, molto bello e accattivante. Nel 2018, infine, Garavaglia ha ceduto i suoi spazi a Made Distribuzione che ha fatto della rivendita un punto di distribuzione diretto del Gruppo Made.

D. Il vostro punto vendita è molto bello. È stato difficile realizzare un’immagine di così grande impatto?

R. La scommessa da parte nostra è stata realizzare un prefabbricato industriale e farlo diventare bello, efficiente in termini energetici e attento all’ambiente. Ci sono voluti tanta fiducia nei professionisti che hanno realizzato il progetto e coraggio nel fare alcune scelte innovative. Per esempio abbiamo optato per una finitura di facciata in colore nero, anziché il più usuale bianco, che ha reso l’immobile distinguibile, elegante e sobrio. L’altra scelta importante è stata realizzare un intero lato del fabbricato in vetro che lo ha trasformato in una sorta di megaschermo che proietta all’esterno lo showroom. Per gli impianti abbiamo installato un sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, una scelta molto innovativa nell’ambito degli spazi espositivi di grande dimensione. Inoltre questo edificio è quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie all’impianto fotovoltaico e alla pompa di calore.

D. Che area geografica servite?

R. Oltre la zona intorno a Casorezzo, il magentino, il legnanese e con le finiture arriviamo anche a Milano.

D. A che cifra si aggira il fatturato?

R. Il punto vendita di Casorezzo ha chiuso il 2019 con un fatturato di 2 milioni e 600mila euro.

D. Quali sono attualmente i vostri principali clienti?

R. Imprese, artigiani e professionisti, mentre per lo showroom circa il 35% sono privati.

D. Offrite anche servizi di consulenza?

R. Sì, abbiamo due architetti e una responsabile di showroom che supportano i clienti nella scelta dei prodotti e delle migliori soluzioni per i loro progetti. La vendita si è evoluta in tutti i sensi e abbiamo pensato di offrire questo servizio di consulenza ai clienti delle imprese di ristrutturazione, che sono orgogliosi di portare i committenti in uno showroom bello, dove ci sono prodotti di qualità e professionisti in grado di seguirli.