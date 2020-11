Laterlite conquista GresCalce e amplia la sua offerta

Laterlite cresce ancora. Dopo l’acquisizione di Ruregold, lo scorso anno, ora è la volta di GrasCalce, azienda nella quale aveva già una partecipazione del 40%. Ora Laterlite rafforza l’offerta integrata dei suoi quattro brand con la finalizzazione di un accordo vincolante per l’acquisto del restante 60% delle quote del capitale di Gras Calce. L’operazione, dunque, porterà il Gruppo Laterlite al controllo del 100% dell’impresa della famiglia Cereda. L’accordo sarà effettivo a partire dal prossimo gennaio. Gras Calce è leader italiana nella produzione di predosati in bisacco per malte, intonaci, calcestruzzi e massetti confezionati nello stabilimento di Trezzo sull’Adda (Milano).

L’acquisizione del controllo di Gras Calce si inserisce nella più ampia strategia di espansione e diversificazione del Gruppo Laterlite, avviata da diversi anni sia con l’entrata nel capitale della stessa Gras Calce nel 2016, sia con la citata acquisizione di Ruregold, azienda specializzata in rinforzi strutturali e antisismici. Per Gras Calce è già stato avviato lo sviluppo industriale del sito produttivo di Trezzo sull’Adda, con investimenti rilevanti sia sui nuovi impianti che sulla piattaforma logistica, affi nché diventi il polo centrale nel Nord Italia per le quattro società del Gruppo Laterlite.

«Questa scelta rappresenta un percorso concreto per rafforzare ulteriormente le sinergie di Gruppo e il livello di servizio nei confronti dei clienti della distribuzione edile», recita il comunicato dell’azienda, «Laterlite intende inoltre investire sullo sviluppo commerciale del brand Gras Calce, storicamente molto presente nel Nord Italia dove ha forti radici, anche al Centro-Sud Italia dove ha già iniziato un’importante fase di consolidamento. Laterlite supporterà il brand Gras Calce attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e un’adeguata strategia di marketing sul territorio. Laterlite conferma il piano complessivo di investimenti nei suoi quattro brand, con un’accelerazione nella promozione di prodotti e servizi a supporto della progettazione, dei cantieri e nella distribuzione di materiali edili avvalendosi di un’offerta sempre più integrata di soluzioni tecniche per il settore delle costruzioni. L’offerta sinergica del Gruppo si rende ancor più necessaria in una fase e in un contesto di mercato che sarà caratterizzato dai piani di incentivi su Sisma Bonus ed Ecobonus. Laterlite ringrazia la famiglia Cereda, che ha fondato e gestito per oltre quarant’anni la società Gras Calce, e in particolare Giuseppe Cereda al quale sarà affi dato l’incarico di continuare a dirigere l’importante stabilimento di Trezzo sull’Adda. Laterlite, infine, coglie l’occasione per ringraziare anche tutte le persone, collaboratori, clienti e fornitori che da anni collaborano con il Gruppo sostenendone la crescita con impegno, passione e responsabilità».