Arredobagno total look con Metamorfosi di Artelinea

Nasce Metamorfosi, il nuovo progetto per l’arredobagno ideato da Bizzarridesign per Artelinea, una proposta unica in linea con le più moderne tendenze del’interior design, che vede il vetro come protagonista.

Lo stesso motivo decorativo può essere abbinato sia a parete che ai top e alle ante dei mobili del progetto. Per la collezione Glass&Paper i motivi, in tre diverse grafiche vegetali e floreali: Calypso, Cherry e Garden, possono essere declinati in carta da parati o piastrelle. Nel caso della carta da parati il decoro è composto da tre sezioni verticali selezionabili anche singolarmente, mentre per le piastrelle è composto da nove pezzi in vetro stratificato e grès da comporre liberamente e facilmente incollabili a parete.

La linea Metamorfosi di Artelinea comprende anche mobili e top per il bagno.

La collezione +Skin di mobili contenitori è estremamente versatile; le ante possono essere personalizzate con diverse finiture (vetri, specchi, grès decorativi e grafiche Glass&Paper) e fino a 20 colori per i cristalli. I grès a spessore 3mm sono disponibili a filo ghisa, filo mercurio o filo argento, mentre quelli a spessore 5mm a effetto marmo Calacatta Oro o Statuario. Gli specchi a rivestimento dei mobili, invece, oltre a regolari possono essere fumé grigio o bronzo oppure stampato grigio o bronzo; il vetro, infine, può essere cannettato nelle finiture Flutes nero, bianco o bronzo.

Per quanto riguarda invece i top, Moho si fa protagonista del bagno con una soluzione altamente decorativa formata dall’accoppiamento di stratifica tra due cristalli trasparenti extrachiari con spessore 8mm e decoro interposto per uno spessore totale di circa 17mm. Il top Moho è disponibile per lavabo in appoggio, sottopiano e semincasso e può essere personalizzato con le decorazioni Glass&Paper.