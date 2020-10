Soluzioni tetto Terreal Italia: 4 pacchetti di copertura ad alte prestazioni

Un tetto è performante se tutti i suoi componenti interagiscono reciprocamente e ogni elemento svolge il proprio ruolo in maniera performante: difesa dagli agenti atmosferici, isolamento d’estate e d’inverno, impermeabilizzazione e gestione della condensa, tenuta al vento e all’aria. Anche la scelta delle tegole e dei coppi, oltre che degli accessori funzionali diviene un fattore determinante.

Proprio per rispondere alle diverse esigenze del mercato, Terreal Italia mette a disposizione quattro differenti pacchetti di copertura ad alte prestazioni, destinati a tetti a falda sia di nuova realizzazione sia ristrutturazione. Queste stratigrafie studiate in collaborazione con un laboratorio di analisi termotecniche, che ne ha condotto i calcoli prestazionali, rispondono adeguatamente alle necessità di miglioramento energetico in qualsiasi zona climatica, a tutto vantaggio del comfort abitativo e della durata nel tempo.

Microventilazione – Terreal Italia soluzione tetto 1

La struttura portante è realizzata con travi di legno su cui poggiano le tavelle in cotto.

La superficie realizzata viene rivestita con una membrana freno a vapore, opportunamente fissata con nastro butilico, che isola e protegge lo strato in laterizio dalla soletta collaborante in calcestruzzo. Sopra di esso viene posato lo strato di isolante in EPS ricoperto di uno strato di alluminio goffrato, disponibile in tre spessori (14 cm, 16 cm, 18 cm), e dotato di listello fissa-tegola in acciaio zincato con trama forata per favorire la microventilazione.

La soluzione presenta la tegola Coppo SanMarco Evo, color Adige, progettata per garantire performance e durata, ma è disponibile tutta la gamma di Tegole e Coppi Terreal Italia. Sono inclusi anche i componenti strategici in cotto e gli accessori funzionali e obbligatori per legge, quali: aeratori, fermaneve (da definire entrambi in base ai m2 della falda), ganci di fissaggio tegole, griglia di aerazione, di partenza e la linea di colmo comprensiva di “kit colmo ventilato” e “kit linea vita” (UNI EN 795:2012).

Risparmio energetico – Terreal Italia soluzione tetto 2

La struttura in laterocemento è ricoperta con una membrana freno a vapore opportunamente fissata con nastro butilico per proteggere il solaio da infiltrazioni. La funzione di isolamento è assicurata dal pannello isolante in EPS con certificazione PSV (Plastica Seconda Vita) + OSB, la cui conformazione con scanalature permette una prima ventilazione. Sopra all’isolante viene posata una membrana impermeabile e traspirante fissata con nastro butilico e una seconda ventilazione (sotto tegola) viene garantita dai listelli fissa-tegola micro forati. La copertura è realizzata con Tegole Novocoppo PICA colore nero.

Sono inclusi anche i componenti strategici in cotto e gli accessori funzionali.

Tetti e pareti con o senza continuità con tegole piane – Terreal Italia soluzione tetto 3

Il sistema, utilizzabile per tetti e/o pareti con o senza continuità, è costituito da un rivestimento in tegole piane nere (Volnay colore Ardoise) montato a secco su una struttura lignea a scomparsa.

Sul solaio da rivestire viene posizionata una membrana freno a vapore e uno strato di isolante in lana di roccia continuo. Sopra viene realizzata un’orditura in legno sia per il posizionamento di una seconda membrana impermeabile e traspirante sia per la realizzazione del sistema di doppia ventilazione. Questa soluzione, in continuità tra tetto e parete, costituisce un involucro continuo dell’edificio particolarmente moderno. Sono inclusi anche i componenti strategici in cotto e gli accessori funzionali.

Tetti e pareti con o senza continuità con listelli di cotto a pasta molle – Terreal Italia soluzione tetto 4

Il sistema, utilizzabile per tetto e/o parete con o senza continuità, è costituito da un rivestimento in listelli di cotto a pasta molle Terreal Italia montato a secco su una struttura metallica a scomparsa. Sul solaio da rivestire viene posizionata una membrana freno a vapore e uno strato di isolante in EPS con certificazione PSV (Plastica Seconda Vita) + OSB.

Sopra viene posizionata una lastra metallica grecata a garantire un’ottima ventilazione e una membrana traspirante a rete tridimensionale per consentire la dilatazione dei materiali, assorbire i rumori e asciugare più rapidamente il materiale di copertura in terracotta.

In questo sistema la ventilazione è innescata nella linea di gronda dalle fessure di recupero dell’acqua piovana, diffusa attraverso le nervature della lamiera grecata, fino a sfociare nella linea di colmo.Questa soluzione, in continuità tra tetto e parete, costituisce un involucro continuo che conferisce all’edificio un’immagine fortemente contemporanea.

Agevolazioni fiscali e superbonus 110% con il tetto Terreal

Anche i lavori di ristrutturazione oppure di rifacimento del tetto ventilato danno diritto ad usufruire di agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio qualora vengano soddisfatti alcuni requisiti tecnici, tra i quali il superamento del 25% della superficie disperdente, il miglioramento di due classi energetiche e l’adesione ai requisiti richiesti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) *. In questo caso si può usufruire del superbonus 110% .

Grazie alle sue soluzioni per il tetto, Terreal Italia permette di realizzare interventi di coibentazione usufruendo delle detrazioni del 110%.

Inoltre, il rifacimento della copertura è uno degli interventi più significativi per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio. Progettando la stratigrafia più idonea e utilizzando materiali performanti è possibile migliorare sensibilmente il comfort abitativo, ridurre gli sprechi energetici sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo e assicurare una rivalutazione dell’immobile nel momento in cui si passa a una classe energetica più alta.

Nel nostro paese esistono moltissime abitazioni per la maggior parte costruite prima degli anni ’80, e quindi altamente energivore, obsolete e inefficienti che si trovano in classi energetiche pessime e che nel complesso sono responsabili di elevati consumi e di un tasso di inquinamento molto alto.