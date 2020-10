Non tutti i sistemi a secco sono uguali: Matteo Da Forno di Etex presenta Solidtex

I sistemi a secco sono un settore del mercato dell’edilizia in costante crescita negli ultimi anni. Soluzioni con materiali stratificati, assemblati su una intelaiatura di acciaio o legno o di soluzioni ibride in calcestruzzo armato: tutte tecnologie che hanno in comune leggerezza, minimo ingombro, velocità di realizzazione, estetica, pulizia, prestazioni termiche e acustiche, che si sommano alla solidità comunemente attribuita ai sistemi tradizionali.

Ma, naturalmente, non tutti i sistemi a secco sono uguali, come precisa Matteo Da Forno, amministratore delegato Etex BP Italia.

Domanda. Che cosa è Solidtex? Quando è stata introdotta sul mercato?

Risposta. Introdotta sul mercato nel 2017, Solidtex è il risultato della ricerca dei laboratori di Siniat, brand di Etex Building Performance, e la svolta nelle soluzioni costruttive. Solidtex è la lastra che rompe le regole del costruire: grazie all’esclusiva tecnologia High Density Crystallisation (Hdc), firmata Etex Building Performance, il nuovo sistema costruttivo a secco Solidtex sfida la muratura tradizionale offrendo prestazioni di solidità e resistenza senza compromessi. Solidtex, infatti, è una lastra di gesso rivestito che combina le massime prestazioni di resistenza meccanica, isolamento acustico, resistenza al fuoco e all’umidità, in sistemi di ingombro ridotto, che soddisfano i più esigenti requisiti progettuali in ambito residenziale, scolastico e ricettivo. Il suo utilizzo comporta inoltre indubbi vantaggi di gestione del cantiere, rapidità esecutiva e sicurezza sismica. Una sola lastra combina performance multiple, ingombri ridotti ed è ideale per svariate applicazioni.

D. Quali sono i campi di applicazione?

R. La costante crescita dell’impiego di sistemi a secco anche in ambiti storicamente legati alle soluzioni costruttive tradizionali, come quello residenziale, oltre al progressivo incremento dell’attenzione alle prestazioni da parte di committenti, progettisti e imprese, fanno sì che, accanto alle soluzioni standard, stiano prendendo sempre più piede soluzioni innovative. Tra queste Solidtex è certamente la lastra che segna il confine tra il prima e il dopo. I sistemi Solidtex, infatti, coniugano i vantaggi dei sistemi a secco (leggerezza, minimo ingombro, velocità di realizzazione, estetica, pulizia e facilità di gestione in fase di cantiere, prestazioni termiche ed acustiche) con la solidità comunemente attribuita ai sistemi tradizionali. È possibile, per esempio, realizzare una separazione tra alloggi con una soluzione Solidtex antieffrazione RC2 a sole tre lastre con potere fonoisolante Rw=66 dB con un ingombro inferiore ai 20 centimetri. Tali sistemi offrono inoltre la massima libertà nella sospensione di carichi: è testata per la sospensione fino a 320 chilogrammi per punto di fissaggio già su una singola lastra, o fino a 620 chilogrammi su sistemi a doppia lastra.

D. Quali sono le principali caratteristiche tecniche e i plus?

R. Solidtex è la svolta nelle soluzioni costruttive, ben oltre il concetto di alternativa. È una lastra di gesso rivestito a bordi assottigliati di spessore 12,5 millimetri, con prestazioni potenziate grazie alla straordinaria densità del nucleo in gesso che permette una maggior resistenza meccanica: anche l’avvitatura della lastra ai profili d’acciaio beneficia quindi della solidità del cuore della lastra, consentendo al sistema maggiori prestazioni. La nuova lastra risponde alla maggior parte delle prestazioni richieste dalla Norma Europea EN 520: è l’unica lastra a base gesso con una densità superiore ai 1.200 Kg/m3 classificata D, E, F, H1, I, R, facile da lavorare (taglio, trattamento giunti, finitura) con normali attrezzi in dotazione agli applicatori dei sistemi a secco. Le soluzioni costruttive a secco Siniat che prevedono l’utilizzo della lastra Solidtex raggiungono prestazioni uniche con spessori in grado di soddisfare qualsiasi necessità costruttiva.

D. È un prodotto green?

R. Solidtex è sinonimo di green. Il 18% del contenuto deriva da materiale riciclato: la percentuale più alta sul mercato. Il 100% è riciclabile, è certificata Epd, è Cradle to Cradle Certified Bronze (unica in Italia). Ha COV totali < 5 μg/m3, estremamente al di sotto dei limiti di legge. È ideale per crediti Leed, Itaca e Breeam, oltre a essere perfettamente conforme ai Cam. Una lastra ideale per perseguire un percorso facile e concreto per il raggiungimento del punteggio o della percentuale massima negli eventuali protocolli ambientali da seguire. Scegliendo Siniat, quindi, il progettista ha la certezza di sviluppare il progetto di sostenibilità ai più alti livelli.

D. Quale tipo di supporto offrite al rivenditore per il sell out? Qual è il servizio più gradito al rivenditore?

R. L’edilizia è un settore nel quale l’innovazione è costante e molto rapida e Siniat da sempre supporta la distribuzione nel suo fondamentale processo di aggiornamento. Mai come negli ultimi anni, in cui sistemi innovativi come Solidtex si sono fatti strada in

ambiti storicamente legati a metodi costruttivi tradizionali come il residenziale, questa strategia comune tra produttori innovativi e distributori pronti a cambiare e aperti alle nuove tecnologie, si è rivelata vincente. Siniat garantisce il supporto al rivenditore sia in termini di innovazione che di qualità del prodotto, oltre a garantire un servizio ineguagliabile in termini di flessibilità e tempistiche di consegna. Il supporto tecnico e la formazione sono la chiave per garantire il sell out del prodotto: la forza di Siniat sta proprio nell’unicità del supporto tecnico e commerciale che viene offerto gratuitamente ai propri clienti al fine di rispondere al meglio alle esigenze di mercato. Siniat infatti vuole essere «il» partner per il proprio rivenditore, promuovendo insieme al distributore stesso i prodotti più innovativi, al suo fianco in ogni progetto, creando un team unico per individuare le soluzioni che rispondano al meglio alle esigenze del cliente finale. Lo stretto legame che si instaura tra il funzionario tecnico-commerciale e la rivendita permette di avere sempre a disposizione un tecnico, sia in rivendita che in cantiere per controllare la corretta esecuzione. Siniat fornisce inoltre tutto il materiale indispensabile per il sell out: documentazione, schede tecniche, certificazioni. In sostanza sappiamo che senza un distributore preparato e all’altezza non potremmo avere successo e per questo ci teniamo a stargli accanto.

D. Infine, vuole aggiungere qualche ulteriore informazione?

R. È il sistema ideale per tutti gli attori del mercato. Chi costruisce cerca prodotti che garantiscano un lavoro a regola d’arte, che esaltino la propria professionalità. Solidtex è una soluzione affidabile: è unica perché combina resistenze meccaniche superiori a quelle del laterizio con una finitura di qualità e tempi di esecuzione rapidissimi. Chi investe nell’edilizia a secco vuole assicurare soluzioni sostenibili, ma senza compromessi e trova in Solidtex l’alleato ideale.

Lastra Solidtex: caratteristiche tecniche

• Resistenza meccanica: resistenza alla spinta della folla oltre 3 kN/m secondo NTC 2018

• Sospensione dei carichi: capacità di sostenere carichi applicati a parete (mensole, pensili, caldaie, etc…), fino a 620 kg

• Resistenza agli urti: capacità di resistere all’impatto accidentale di corpi duri o molli

• Isolamento acustico: valori di Rw fino a 73 dB

• Resistenza all’effrazione: classe di resistenza fino a RC3 secondo la Norma UNI EN 1627

• Sicurezza antisismica: grazie al ridotto peso dei sistemi a secco subiscono una minor sollecitazione e quindi hanno danneggiamenti contenuti o nulli

• Facilità d’istallazione: elevata lavorabilità con normali attrezzi per cartongesso

• Sostenibilità: riciclabile al 100%, contenuto riciclato superiore al 18% e COV totali < 5 μg/m3.

Solidtex: i vantaggi della lastra Etex

• Rapidità e semplicità delle soluzioni

– la posa dei montanti con interasse a 1200 mm permette di dimezzare la struttura

– sistemi a singola lastra permettono di soddisfare i requisiti necessari alle esigenze progettuali

– interasse viti a 600 mm.

• Sistema di posa più efficiente rispetto al tradizionale

– maggiore rapidità e pulizia del cantiere rispetto ai sistemi tradizionali

– materiali semplici da installare che richiedono meno fasi di finitura rispetto una muratura tradizionale

– logistica: materiali leggeri, facili da trasportare e movimentare

– integrazione impiantistica: il passaggio di eventuali impianti si realizza all’interno dell’intercapedine, evitando discontinuità nei sistemi e consentendo comodi interventi

– gestione del cantiere: lavorazioni e manutenzioni pulite, con limitata produzione di scarti, che possono essere recuperati.