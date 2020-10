CISA Multitop Matic: nuove serrature motorizzate per portoni condominiali

La gamma di serrature motorizzate CISA Multitop Matic è la soluzione ideale per porte di ingresso comuni, di tipo residenziale o di edifici pubblici e commerciali. Per chiudere la porta in sicurezza non serve la chiave: basta accostare la porta e il catenaccio fuoriesce automaticamente.

Disponibile in versione standard a tre punti di chiusura e nella nuova versione a testata corta con punto centrale di chiusura e motorizzazione di serie.

Il motore CISA consente di aprire la porta da remoto con normale pulsante citofonico e qualsiasi credenziale: tastiera, badge, transponder o Smartphone.

I vantaggi delle serrature motorizzate CISA Multitop Matic

Apertura da remoto tramite impulso elettrico

Fermo a giorno elettrico per mantenere la porta aperta

Segnali acustici e visivi di avvenuta chiusura/apertura