Prevenzione incendi, webinar dell’Ordine degli Ingegneri

La prevenzione incendi nei condomini. È l’oggetto di un webinar in programma giovedì 8 ottobre (14,30-18,30) organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Verona. Si tratta di un corso valido per quattro ore di aggiornamento per i professionisti abilitati in materia di Prevenzione Incendi. È valido, inoltre, per il rilascio di quattro crediti formativi agli iscritti all’Ordine Ingegneri Verona, quattro per gli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona e, infine, altri tre per gli iscritti al Collegio dei Geometri di Verona.

A condurre il corso sono stati chiamati Michele Mazzaro, ingegnere DCPST Ufficio per la Prevenzione incendi e rischio industriale e Donatello Di Marzo, ingegnere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Verona.

Il programma comprende argomenti come “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. E aspetti legati alle caratteristiche principali degli edifici, della gestione dell’emergenza, manutenzione, riqualificazione e nuova costruzione dei condomini, anche in merito alle caratteristiche degli isolamenti a cappotto ai fini della prevenzione incendi, visti gli incentivi fiscali legati alla riqualificazione energetica dei fabbricati. Infine, linee guida sulle facciate e bozza della RTV “Capitolo V.12 Chiusure d’ambito degli edifici civili. A conclusione del webinar è previsto un test finale di apprendimento in modalità online.