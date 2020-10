Scrigno presenta il sistema completo per la cantieristica Scrignotech

Scrignotech è il sistema completo di prodotti tecnologici per la cantieristica firmati Scrigno, azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e chiusure blindate.

“In un contesto competitivo globale, è l’innovazione l’ingrediente segreto delle aziende, dove le prospettive di crescita dipendono sempre di più dalla capacità di rinnovarsi.” commenta Francesco Bigoni, CMO del Gruppo Scrigno. “Scrigno presenta oggi Scrignotech sotto una nuova veste, mantenendo inalterate le sue caratteristiche vincenti, quali qualità, praticità ed efficienza, in linea con le esigenze della cantieristica, dove è necessario un prodotto solido e robusto, senza rinunciare a stile ed eleganza”.

Il controtelaio, da cui il nome della linea, ha una portata di 100 kg e gode di una garanzia di 10 anni sul sistema di scorrimento. L’introduzione di un nuovo profilo porta guida con molla di frizionamento garantisce un fissaggio solido del traverso guida nel cassonetto, a favore di eccellenti prestazioni tecniche costanti nel tempo. Ulteriore novità per quanto concerne le misure dove, oltre allo standard, sono ora introdotti i fuori misura con altezza fissa a 2400mm, in caso di ante doppie.

Completa la gamma Scrignokit il nuovo controtelaio in kit di montaggio per pareti in cartongesso, veloce da assemblare e solido grazie al fissaggio con viti, con la possibilità di realizzare differenti aperture. La posa semplice e veloce si coniuga con una limitazione degli sprechi nelle misure inferiori e un ingombro minimo che facilita lo stoccaggio e il trasporto in cantiere.

Tra le soluzioni anche Battente50, sistema a battente filomuro, ora configurabile al centimetro in larghezza e al millimetro in altezza, senza la necessità di inserire una cornice coprifilo. Grazie al sistema composto da un telaio in alluminio estruso grezzo è possibile l’ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza setolature. Disponibile nella misura standard e fuori misura, Battente50 ha uno stile pulito ed essenziale, che lo trasforma in un vero e proprio complemento d’arredo.

Dall’estetica altrettanto elegante è anche la porta a battente filomuro Filo44. Totalmente reversibile sui 4 lati, senza l’inserimento di cornici, Filo44 è sinonimo di personalizzazione, con un pannello porta che può essere verniciato, laccato o ricoperto con carta da parati.

Sempre disponibili a magazzino, i prodotti Scrignotech sono in grado di assicurare continuità in cantiere, grazie ad una gestione ottimale degli approvvigionamenti, nonché rapidità nell’installazione.