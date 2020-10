Marco Mari nuovo presidente di Gbc Italia

Marco Mari è il nuovo presidente di Gbc Italia, mentre Fabrizio Capaccioli è vicepresidente, Enrico Scalchi è segretario generale. Un programma triennale all’insegna della continuità e della coerenza, per la trasformazione del mercato immobiliare e dell’edilizia.

Il Consiglio di Indirizzo di Gbc Italia, composto dai neoeletti 24 membri, ha proclamato con voto unanime Marco Mari (presentato dal Socio Ongreening) nuovo Presidente di Gbc Italia.

Nella prima assemblea del Board dell’Associazione, tenutasi a pochi giorni dall’insediamento della nuova Consiliatura, sono stati nominati Fabrizio Capaccioli (presentato dal Socio ASACERT) Vicepresidente di Gbc Italia ed Enrico Scalchi (presentato dal Socio Italcementi) Segretario Generale.

Marco Mari è laureato in ingegneria con master in sistemi di gestione della qualità, ha una venticinquennale esperienza nei temi della sostenibilità e della certificazione nell’ambito dell’edilizia e dei prodotti. Su tali tematiche ha partecipato ad un elevato numero di progetti con le principali committenze a livello nazionale e internazionale. Apprezzato consulente strategico è stato richiesto nel Board di associazioni quali ANPAR e Re-Mind Filiera Immobiliare. Partecipa e coordina attivamente i comitati scientifici in seno a Remtech-RIGENERACITY e Fondazione Montagne Italia, membro del collegio dei docenti del corso di dottorato in Sostenibilità Ambientale e Benessere dell’Università di Ferrara, è Presidente dell’Advisory Board di Ongreening la piattaforma internazionale per il green building e i green product.

“Abbiamo oggi la possibilità di procedere ad un ampio sviluppo della nostra Community, grazie agli insegnamenti del fondatore Mario Zoccatelli, maestro cui devo molto in termini di visione e approccio, e alle tante esperienze fatte anche nella consiliatura recentemente conclusasi assieme all’amico professor Giuliano Dall’O’. Assumere l’incarico di Presidente di Gbc Italia è per me un grande onore e al contempo una sfida impegnativa, soprattutto in un periodo come quello che stiamo purtroppo passando”, dichiara il neopresidente Mari: “serve procedere sulla strada tracciata, dobbiamo continuare a rafforzare i nostri legami, e definire nuove strategie che ci permettano di rigenerare l’ambiente costruito in equilibrio con la natura. La nostra associazione ha già posto le basi per definire una nuova cultura dell’abitare, ripartiremo dal Manifesto recentemente pubblicato ma assieme alla nuova consiliatura dovremo andare oltre, fornendo al mondo, anche grazie alle community internazionali di USGbc e World Gbc, un nuovo paradigma che aggiunga aspetti innovativi che abbiamo già testato, come quelli inerenti il patrimonio edilizio storico-culturale e l’inclusione di metriche a maggior garanzia per le calamità naturali come ad esempio quelle sismiche. Siamo fortemente motivati ad estendere l’utilizzo dei protocolli energetico-ambientali alle aree interne del nostro Paese, anche e soprattutto in quelle funestate dal recente sisma, definendo nuovi strumenti per la valorizzazione delle tante comunità e borghi storici, ricchezza che il mondo intero apprezza e ci riconosce, -continua il Presidente -Ho la fortuna di poter contare su una squadra di consiglieri motivati e di grande spessore, un’ampia rete di relazioni nazionali e internazionali ed uno staff competente. Ma la grande forza sono e rimarranno sempre i nostri soci, ed è grazie alla loro leadership che possiamo e dobbiamo proporci come la più autorevole comunità dell’edilizia sostenibile grazie anche al coordinamento dei Chapter regionali. Ciò che ci aspetta è una grande responsabilità: progettare un futuro più resiliente, sostenibile e salubre per tutti. Questo è lo sforzo richiesto dalla nostra Community. Il mondo intero sta fronteggiando una crisi globale, ma è anche la più grande opportunità per il pianeta e per noi di realizzare in modo compiuto quella visione dalla quale siamo partiti nel 2008.”

L’Assemblea del Consiglio di Indirizzo ha manifestato sin da subito una coralità di pensiero, esprimendo la chiara volontà di lavorare insieme per obiettivi condivisi, all’insegna dell’inclusione e del consenso, per poter confermare il ruolo di Associazione leader. Gbc Italia con i suoi oltre 300 soci membri e circa 200 professionisti aderenti, continuerà a lavorare con forza e netta decisione, nel solco tracciato dalla precedente Consiliatura affinchè si possa attuare la trasformazione del mercato delle costruzioni.

Per questo accanto al Consiglio di Indirizzo sono stati già nominati altri 3 componenti del nuovo Comitato Esecutivo: Giuliano Dall’O’ (presentato dal Socio AiCARR), Francesco Bedeschi (presentato dal Socio University of Arkansas Rome Program) e Iris Visentin (presentata dal Socio QualityNet).

Al professor Giuliano Dall’O’, docente di Fisica Tecnica Ambientale presso il Politecnico di Milano, è stata riconosciuta la carica onorifica di Former President per l’impronta lasciata nel precedente mandato e per attestare che il nuovo corso sarà all’insegna della continuità e della coerenza con quanto già sviluppato dal precedente Board.