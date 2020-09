bealifeupgrader: il nuovo concorso Saint-Gobain per gli amanti del fai da te

Dal 1° ottobre aprono le iscrizioni al concorso #bealifeupgrader di Saint-Gobain Italia rivolto a tutti gli amanti del fai da te e del bricolage.

Per partecipare basta iscriversi sul sito www.sg-lifeupgrade.it e caricare una fotografia dell’opera realizzata (no work in progress) oppure un video che riprende i momenti salienti della realizzazione. Le opere dovranno essere “complete” e ritrarre o riprendere la realizzazione di progetti fai-da-te, opere edilizie o progetti di interior design.

I contributi saranno votati dal pubblico e i primi classificati saranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica, che decreterà tre vincitori per categoria. Ai vincitori saranno assegnati fino a 3.000 euro in buoni Amazon e una fornitura di prodotti Saint-Gobain Italia, a marchio Gyproc, Isover e Weber. Sono previsti premi in buoni Amazon anche per 10 votanti estratti a sorte.

Il concorso si articolerà in due fasi:

– dall’1/10/2020 al 31/10/2020: caricamento dei contenuti video o fotografici da parte degli autori

– dall’1/11/2020 al 30/11/2020: votazione dei contenuti da parte degli utenti.

Le informazioni dettagliate e il regolamento del concorso sono disponibili al seguente link: www.sg-lifeupgrade.it/contest