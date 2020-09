Nella zona euro l’edilizia continua a crescere

Dopo il periodo nero del lockdown, l’edilizia in Europa torna a crescere. A luglio il mercato delle costruzioni nella zona euro ha segnato un segno più, anche se a un ritmo più contenuto rispetto ai mesi precedenti, dopo il rimbalzo segnatocon la fine del lockdown scattato per l’epidemia di coronavirus. Secondo Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è salita dello 0,2% nello scorso luglio, dopo il +5,1% registrato a giugno. Per tutti i Paesi della Ue, invece, il settore edile ha riportato una caduta della produzione dello 0,1% contro il +3,8% del mese precedente. Rispetto al 2019, la produzione segna comunque una caduta del 3,8% nella Eurozona e del 3,9% nella Ue a 27.