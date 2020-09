Il silenzio è green con i pannelli isolspace sky

Assorbire il suono con efficienza, ma anche nel rispetto dell’ambiente. Insomma, comfort in sintonia con l’ineludibile necessità di proporre un’edilizia che sia davvero green. È da questo principio che è partita Isolmant per investire nella ricerca di nuovi prodotti. E, in particolare, nelle soluzioni per l’isolamento acustico nei controsoffitti.

Negli ambienti destinati alle attività quotidiane, infatti, il soffitto è la superficie più esposta alla propagazione delle onde sonore. E, per questo, un controsoffitto fonoassorbente è la soluzione ideale. I pannelli isolspace sky di Isolmant, nello specifico, sono sviluppati ad hoc per la correzione acustica in presenza di controsoffitti modulari. Gli elementi si installano direttamente nell’orditura metallica senza l’utilizzo di colle o ulteriori fissaggi, sostituendosi ai normali quadrotti in cartongesso.

Isolspace sky è composto da Isolfibtec Stl, fibra totalmente atossica, anallergica, idrorepellente, ottenuta al 100% da riciclo di materiale post-consumo e risulta facile e veloce da posare.

Esperienza e profonda conoscenza dei materiali hanno portato Tecnasfalti allo sviluppo di soluzioni come isolspace, il brand per la fonocorrezione di design, un problema sempre più attuale e diffuso e che l’azienda ha saputo anticipare e affrontare con prodotti altamente personalizzabili per interventi tailor made che uniscono design e funzionalità, elevate prestazioni acustiche e dimensione estetica. L’azienda vanta uno spirito innovativo e uno sguardo rivolto verso nuove frontiere, che non smette di accettare nuove sfide.