La grande distribuzione attiva nel settore dell’edilizia e del bricolage ha fermato la propria avanzata? Gode di buona salute? O siamo di fronte a un’inversione di tendenza? La risposta giusta a queste (e altre) domande è contenuta nei bilanci dei colossi della Gdo. Conti che sono svelati in un esclusivo dossier pubblicato sul nuovo numero di YouTrade. Fatturato, ma anche redditività, produttività per addetto, strategie: tutto quello che volevate sapere sulla Gdo e non avete mai osato chiedere lo leggerete in questa davvero speciale occasione di lettura.

Un altro focus che di sicuro interessa chi lavora a contatto con il mondo dell’edilizia riguarda gli atti della YouTrade Academy, tenuta nelle settimane scorse in edizione digitale. Il materiale informativo è ora pubblicato sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. Slide, grafici, tabelle sul mercato delle costruzioni e i risultati di un sondaggio condotto tra distributori e produttori di materiali sulle strategie adottate per la fase di post lockdown, che durerà anche nei prossimi mesi. Per esempio, sono analizzate le iniziative intraprese o che intendono attuare le aziende per il periodo di convivenza con le misure sanitarie imposte dalla pandemia.

Questo è un numero di YouTrade particolarmente denso di articoli, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell’edilizia. Il più caldo di tutti, è il caso di dirlo, riguarda i sistemi e i materiali antincendio: un’ampia sezione del magazine prende in considerazione nuove soluzioni e proposte delle aziende per scongiurare il pericolo del fuoco e osservare le norme di legge.

Sempre in tema di tecnica edilizia, la rivista pubblica una precisa guida ai sistemi per l’isolamento. Perché non tutti sono uguali (ed efficienti): il focus è un approfondimento utile e pratico per chi tratta questo tipo di materiali. E, poi, su YouTrade troverete articoli sul mercato immobiliare, l’e-commerce, le rubriche…Non perdete questo speciale numero di YouTrade.