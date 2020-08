Rino Bedogni marketing manager di Ceramiche Refin

Rino Bedogni è il nuovo direttore marketing di Ceramiche Refin, azienda leader nel mercato nazionale e internazionale delle superfici in ceramica e gres porcellanato. Bedogni intraprende una nuova avventura professionale con alle spalle 20 anni di esperienza nella consumer electronics e nei fast moving consumer goods, una profonda conoscenza del mercato del largo consumo, della distribuzione, oltre che del settore produttivo asiatico (Cina e HK).

Lo sviluppo e il coordinamento di successo di progetti di branding, innovazione prodotto, digital trasformation e comunicazione, all’interno di Cellularline di cui era Group Product Marketing Manager, diventano base di partenza e stimolo per mutuare il consolidato knowhow in un settore chiave, quello dei rivestimenti ceramici, del Made in Italy.

Entrato in Ceramiche Refin durante il lockdown, mosso anche da una personale passione per il design e l’arredamento, il manager lavora insieme agli stakeholder aziendali alla definizione di una nuova strategia di marca che vedrà sviluppo e innovazione di prodotto i rinnovati asset di una visione integrata d’impresa.