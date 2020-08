Cambiare il colore della facciata di casa? Al Nord preferiscono il giallo

Al Nord preferiscono il giallo, mentre al Centro e al Sud vince il verde. Ecco i colori che gli italiani vorrebbero per la facciata della propria casa secondo la ricerca di Sigma Coatings “Protect & beautify the world”.

Condotta online su scala nazionale dall’Istituto AstraRicerche per Sigma Coatings, brand di PPG Univer specializzato in pitture per edilizia, la ricerca sottolinea come la bellezza di edifici e palazzi è un fattore importante nella scelta del proprio contesto abitativo: al Nord è il 72% della popolazione a posizionare la bellezza tra i primi criteri di scelta del luogo in cui abitare, mentre al Centro e al Sud si registrano dati pari rispettivamente al 77% e al 81%.

Per rendere più belle le città si può partire proprio dal colore. Un terzo degli intervistati (32,3%) afferma che, se ne avesse occasione, cambierebbe il colore della facciata della propria abitazione. Ma quali sono i colori che gli italiani vorrebbero vedere nelle loro città?

Al Nord in cima alla classifica c’è il giallo, votato dal 35% degli intervistati; ma a riscuotere gran successo lunga tutta la Penisola è il verde, un colore che contribuisce a dare un tocco green, scelto infatti dal 32,6% dei cittadini nel Centro Italia e dal 30,1% di quelli del Meridione e delle Isole.

Dalla ricerca anche il rosso compare tra i colori più menzionati, citato dal 22,1% degli intervistati al Nord e dal 20,9% di quelli al Centro, una tonalità che ricorda quella del mattone, tipico delle grandi fortezze e delle città medievali del centro Italia. Nel Meridione il rosso registra un pallido 13,6%, forse perché la temperatura in quelle aree è decisamente più alta; meglio optare per colori più freschi, come il bianco e l’azzurro, che registrano tra gli intervistati di queste zone valori pari rispettivamente al 29,9% e 21,3%.