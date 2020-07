Nuovo tagliasiepi a filo Black+Decker con impugnatura rotante

Black+Decker propone il nuovo tagliasiepi a filo BEHTS551-QS con impugnatura rotante, per lavorare senza fatica in tutte le posizioni. Maneggevole e adatto anche ai meno esperti, è molto comodo durante i lavori prolungati, sia per sfoltire rami e foglie in eccesso, sia per dare una forma netta e precisa alle siepi.

Progettato per i giardini di medie e grandi dimensioni, il nuovo tagliasiepi può essere orientato in cinque diverse posizioni, garantendo comfort e manovrabilità per arrivare facilmente anche nelle zone più difficili da raggiungere, come nel caso di arbusti più alti.

Inoltre, il motore da 650W e la lama a doppia azione in acciaio temprato, della lunghezza di 60 cm e passo di 25 mm, consentono tagli puliti e precisi in una sola passata. In più, sulla parte finale della lama si trova l’innovativa lama seghettata Saw Blade che consente di tagliare anche i rami più spessi, fino a un diametro di 35 mm.