Nasce Dierre General Contractor, servizio chiavi in mano per i grandi cantieri

Dierre, azienda leader in Italia nel settore delle porte di sicurezza, lancia un nuovo servizio chiavi in mano che mette a disposizione dei cantieri edili un team dedicato al supporto di progettisti, professionisti e imprese medio-grandi. In ambito residenziale, commerciale, pubblico o industriale Dierre General Contractor diventerà così l’unico referente per tutte le richieste di consulenza, ma anche per ordini e preventivi.

È un’iniziativa che riguarda i grandi progetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, e affianca l’attività della rete vendita dedicata alla normale clientela residenziale. In tutti questi settori Dierre sfrutta i vantaggi di un catalogo estremamente vasto e la capacità di gestire centinaia di normative di sicurezza differenti per ogni tipologia di prodotto: dalla porta blindata a quella tagliafuoco, dalle chiusure interne a quelle per il garage.

Il servizio comprende un’area riservata dove i progettisti potranno trovare capitolati, dwg, cataloghi e schedari tecnici di ogni prodotto Dierre. Sono previsti anche corsi di formazione sulle novità dell’azienda, la pubblicazione di nuovi oggetti BIMDierre sulle piattaforme BimObject e Archiproducts e un affiancamento tecnico per individuare la miglior soluzione per ogni progetto e gestire tutte le fasi di consegna e posa in opera. L’ufficio verrà guidato dai Product Manager Massimo Piacenza e Federico Blanco.

«In 45 anni di storia siamo entrati nelle case di oltre 6 milioni di famiglie e abbiamo acquisito un’esperienza internazionale sempre più forte, fino a diventare il primo esportatore italiano di serramenti nel mondo», sottolinea Massimo Piacenza. «Oggi Dierre è a tutti gli effetti un partner unico per tutti i progetti dell’edilizia, con soluzioni per ogni esigenza e una gamma di prodotti vastissima»