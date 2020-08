Le nuove carte da parati per bambini by Tecnografica

Tecnografica presenta le nuove carte da parati dedicate ai bambini, che vanno ad arricchire la serie di carte da parati “I Decorativi”. Dino, Dreamy, Fabel, Jonah, Kuzco e Totem sono i nomi di questi rivestimenti che portano fantastici mondi colorati nelle camerette.

Le immagini stampate in digitale in altissima definizione esaltano ogni colore e piccolo dettaglio.Ciascun soggetto è completamente personalizzabile in base alle esigenze legate al singolo progetto.

Dal jungle all’artistico, dal vintage al geometrico, dal floreale alle grafiche per la cameretta dei bambini, Tecnografica ha una soluzione per ogni tipologia di ambiente. Tutte le carte da parati possono essere stampate su qualunque finitura offerta: dall’idrorepellente alla fonoassorbente, dall’ecologica alle viniliche strutturate.