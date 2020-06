Vero di Marazzi: gres effetto legno ispirato alla bellezza delle grandi tavelle di rovere

Marazzi presenta Vero, la nuova collezione in gres effetto legno ispirata alla bellezza delle grandi tavelle di rovere massello. Realizzata nel formato 22,5×180 cm e 20×120 cm è declinata nei colori Natural, Rovere, Castagno e Quercia.

Grazie a scansioni ad alta risoluzione e tecnologie digitali evolute, Vero riproduce fedelmente il pattern di una materia caratterizzata da lavorazioni ricercate, piallature a mano e forti discromie.

I nodi, le imperfezioni, le stuccature del legno, i colori intensi e vivi, vengono riprodotti fedelmente grazie a una tecnologia produttiva di ultima generazione e il sapiente mix di inchiostri lucidi e opachi. Guardando il prodotto contro luce è possibile cogliere la struttura ancor prima di toccarlo.

Vero è adatto a pavimenti per interni ed esterni, sia in ambito residenziale che contract grazie alle due varianti di superficie: “cerata” e “grip”, quest’ultima indicata per gli usi in cui è richiesto un elevato coefficiente antiscivolo.

La collezione è disponibile anche nella variante 2 cm nei formati 40×120 cm e 60×60 cm in tutte le colorazioni per una posa tradizionale a colla ma anche a secco.