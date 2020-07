Terreal Italia e YACademy: quattro nuovi corsi di cultura architettonica e sapere tecnologico

Terreal Italia e YACademy insieme per diffusione della cultura architettonica e del sapere tecnologico. L’offerta formativa 2020-21 prevede quattro nuovi corsi di alta formazione, in partenza tra settembre e novembre: Architecture for Humanity, Architecture for Exhibition, Architettura di Rigenerazione e Architettura per il Paesaggio.

I corsi, che si potranno seguire anche in modalità a distanza, si articolano in un percorso di didattica frontale, visite in azienda, interventi di professionisti e attività di laboratorio e prevedono al termine una proposta di tirocinio o collaborazione presso uno degli studi partners.

Tra i docenti dei corsi è prevista la partecipazione di Kengo Kuma, Kazuyo Sejima, Shigeru Ban, Anupama Kundoo, Daniel Libeskind, Benedetta Tagliabue, Edoardo Tresoldi, Eduardo Souto De Moura, Michele De Lucchi, Stefano Russo e altri lecturer di livello internazionale.

Terreal Italia, main partner dei corsi YACademy, si impegna a organizzare lezioni legate agli aspetti architettonici, compositivi, prestazionali e tecnologici del laterizio, un materiale tradizionale e allo stesso tempo innovativo. L’obiettivo della collaborazione non è solo sostenere la didattica ma anche promuovere relazioni e networking tra azienda, docenti e studenti, in grado di stimolare dibattiti e idee relative a un materiale, la terracotta, capace di adattarsi alle esigenze formali e prestazionali che la modernità richiede.

Nei laboratori di ricerca e sperimentazione interni all’azienda si conducono sperimentazioni su nuove forme, colori e usi della terracotta, così come sistemi di involucro in linea coi dettami di risparmio energetico, sostenibilità e comfort ambientale. Tutto questo grazie al confronto continuo con gli architetti.