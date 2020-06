Rinnovare giardini e terrazzi con Patio EcoDecking

Unilin Italia presenta la pavimentazione da esterno Patio EcoDecking, un sistema modulare per esterni in doghe, privo di manutenzione ed ecosostenibile.

I listoni Patio EcoDecking sono infatti realizzati in BPC, un mix di resine ecologiche e fibra di bambù, una pianta infestante a crescita spontanea. Il materiale è studiato per rimanere inalterato nel tempo, senza richiedere verniciature, oliature e altri interventi che normalmente vengono richieste dai decking in legno.

Il composito è forte e non risente del sole e degli agenti atmosferici: non marcisce e sopporta temperature da -40° a +60° C, salsedine, sabbia e l’usura nel tempo. Resistente e leggero, si posa su magatelli, realizzati nello stesso materiale o in alluminio, utilizzando le clip in PVC o acciaio. Ed è perfetto anche a bordo piscina.

Patio EcoDecking è una soluzione performante per rinnovare con personalità e stile gli spazi all’aperto, interventi inseriti nel bonus verde, che consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la realizzazione o sistemazione di coperture a verde e di giardini pensili di aree scoperte private o condominiali.

SCHEDA TECNICA

· Patio è realizzato con un composito di fibra di bambù e resine.

· Non richiede alcun tipo di manutenzione, verniciatura, oliatura

· Non viene abbattuto neanche un albero per produrlo: utilizza la fibra del bambù, una pianta infestante a rapida crescita spontanea

· È resistente al sole, alla salsedine, al cloro della piscina e agli sbalzi di temperatura, dal freddo al caldo estremo

· È un decking in doga per la posa su magatello, con clip a scomparsa senza viti a vista.

· Si possono pavimentare terrazzi, giardini, aree piscina, dehors, realizzare anche scale e superfici verticali

· È antiscivolo

· È tinto in massa, quindi se si dovesse graffiare o danneggiare basta una leggera carteggiatura per far sparire ogni traccia di danno

· È disponibile in 4 colori, due sui toni del grigio e due sui marroni, in versione chiara e scura.

· Doppia zigrinatura, stretta e larga, sulle due facce, per una maggiore scelta