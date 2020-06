Botticelli, Michelangelo, Canaletto e Modigliani fanno da ispirazione a Paeninsula, la nuova finitura decorativa opaca di San Marco con oltre cento tonalità, melange cromatici e morbide armonie.

La Palette Botticelli, dalle tinte intense come il Verde Mediceo, il Giallo Porcellana o il Giallo Venere, evoca la grande ricchezza del periodo rinascimentale fiorentino.

Un richiamo alla dinamicità innovativa dell’arte scultorea prende vita con la Palette Michelangelo contraddistinta da diverse nuances di grigio e marrone.

La Palette Canaletto, con le sue tinte dal rosa al blu scuro, ricorda i paesaggi pittoreschi e suggestivi dell’artista.

L’essenzialità delle tinte della Palette Modigliani con il giallo Capri, il rosso Jeanne, il viola Dark Provence e il bianco Elvira ricreano l’atmosfera romantica e passionale tipica delle opere del maestro.

La nuova finitura Paeninsula è estremamente versatile e declinabile in due differenti effetti: Ultramatt, dall’aspetto uniforme e ultra opaco, ed Eggshell, dal tocco setoso e vellutato.

L’estrema resistenza e durabilità, l’elevato potere coprente, la rapida asciugatura e la smacchiabilità rendono la finitura facile da applicare e da pulire. Paeninsula è un decorativo inodore e privo di composti organici volatili, plastificanti e di formaldeide che assicura la qualità dell’aria interna sana e salubre.

I nuovi prodotti sono presentati all’interno di un espositore in legno con inserto in plexiglass. Inoltre, un pratico e raffinato cofanetto, ideale anche per architetti e progettisti, contiene le cartelle colori e le mazzette per orientarsi facilmente tra le selezioni cromatiche. All’interno dell’astuccio si trovano anche due pastiglie del decorativo per toccare con mano la differenza tra le finiture Ultramatt ed Eggshell.