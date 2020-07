MyMecalac Connected Services: la soluzione telematica al servizio della redditività

Mecalac, specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine compatte per i cantieri urbani, lancia MyMecalac Connected Services, servizi telematici che permettono di ottimizzare l’uso delle macchine in partnership con Trackunit.

«Condividiamo con Trackunit la stessa filosofia di servizio ai clienti, fulcro della concezione delle nostre offerte. Insieme capitalizziamo sui vantaggi delle nuove tecnologie e dei dati su tutta la catena del valore. La connettività della macchina è l’elemento centrale di questa diffusione della digitalizzazione poiché permette di ottimizzare la redditività delle macchine. Grazie alla nostra piattaforma unica Mecalac fornisce ora ai suoi clienti un vantaggio economico immediato e le basi di un ecosistema di servizi all’avanguardia. Siamo molto contenti per questa collaborazione a lungo termine», ha dichiarato Baptiste Ligot, responsabile post-vendita del Gruppo Mecalac.

MyMecalac Connected Services si basa su un portale web (mymecalac.com) e un’applicazione mobile (MyMecalac) e consente di superare la maggior parte dei problemi abitualmente riscontrati dai gestori di macchine o flotte.

La manutenzione preventiva permette di limitare i tempi d’immobilizzazione delle macchine. I messaggi di allerta sulle macchine richiedono un intervento immediato per consentire ai tecnici di evitare i potenziali guasti.

Il portale web è il centro d’informazione e di conoscenza che offre ai gestori di flotte, ai proprietari di macchine e agli operatori la possibilità di ottimizzare l’efficacia, la sicurezza e la disponibilità delle macchine dando accesso a delle sintesi generali oltre che a tutti i dati specifici di ogni macchina. Grazie a un monitoraggio costante e a notifiche su manutenzione, ispezioni e danni, l’applicazione aiuta a mantenere le macchine a un livello d’efficacia ottimale.

La soluzione MyMecalac Connected Services è disponibile di serie per gli escavatori 12MTX, 15MWR e 15MC Stage 5, oltre che per le pale caricatrici AS1600 e AS210e Stage 5, e come optional su tutte le altre macchine Stage 5.