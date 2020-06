L’innovazione passa per Torrenova, a metà strada tra i due capoluoghi di Messina e Palermo. Qui nasce nel 1982 Sicilferro, azienda specializzata in soluzioni evolute per l’edilizia, con sistemi costruttivi all’avanguardia sul fronte dell’isolamento, della sicurezza antisismica e del risparmio energetico. Ne parliamo con il direttore generale Mauro Scurria.

Domanda. Tra i nuovi sistemi costruttivi, un trend ormai consolidato è quello dei sistemi a secco di nuova generazione. Sicilferro propone un sistema innovativo di pareti divisorie: di che cosa si tratta?



Risposta. Il pannello Divisorio Plastbau è un prodotto che abbiamo a catalogo da molti anni e che permette di realizzare divisioni interne isolate in ambienti domestici. Lo stesso prodotto può essere impiegato anche per le tamponature esterne di fabbricati civili e industriali quale componente di sistemi parete-facciata coibentate. L’elemento divisorio è realizzato in polistirene espanso sinterizzato grafitato Neopor, costruso con due anime in acciaio zincato a Z che gli conferiscono caratteristiche di resistenza, portanza e rigidità superiori rispetto ai tradizionali elementi in polistirolo. Gli elementi Divisorio Plastbau hanno una larghezza di 60 centimetri, sistema di accoppiamento laterale maschio/ femmina, e spessore variabile da un minimo di 7 centimetri sino a 20 centimetri. Solitamente sono forniti con lunghezze standard di 2,7 o 3,10 millimetri, ma possono essere prodotti anche secondo le specifiche esigenze del cliente.

D. Sono adatti anche in caso di ristrutturazione?

R. Sì, i pannelli Divisorio Plastbau consentono di realizzare interventi di ristrutturazione con metodologia costruttiva totalmente a secco, pertanto ottimali in ambienti domestici e con necessità di velocità di installazione. Sono inoltre particolarmente adatti alle ristrutturazioni sismiche, poiché riducono notevolmente il peso delle pareti e il rischio di distacchi o cedimenti delle murature. Nello specifico possono essere utilizzati sia in interventi di ristrutturazione di tipo pesante, cioè fissati per mezzo di guide all’intradosso del solaio e sul massetto grezzo del pavimento, o in interventi più flessibili e meno invasivi, direttamente sul pavimento rifinito, nel caso si volesse realizzare una piccola divisione interna o una diversa ridistribuzione degli ambienti domestici.

D. Un altro prodotto innovativo della Sicilferro è il Solaio Cube. Quali sono le sue caratteristiche?

R. Il Solaio Cube è senza dubbio il nostro “best in class”. Si tratta di un pannello cassero unico nel suo genere che permette la realizzazione di solai bidirezionali ad armatura incrociata alleggeriti. Il pannello è autoportante fino a un massimo di 1,5 metri ed è totalmente prefabbricato e preconfezionato in stabilimento sulla base delle specifiche esigenze di progetto; viene poi installato in cantiere, riducendo notevolmente gli oneri di carpenteria e puntellatura.

D. Quali sono i vantaggi rispetto a un solaio tradizionale?

R. Il Solaio Cube consente di distribuire omogeneamente i carichi su tutti le travi del fabbricato, consentendo spessori ridotti e una maggiore leggerezza delle strutture. Un altro importante vantaggio riguarda l’elevato isolamento energetico e la soluzione del problema dei ponti termici, oltre che alla velocità di posa in opera. In più il Solaio Cube, come molti altri nostri prodotti, è realizzato per il 50% della propria massa nominale da materiali di seconda vita. Siamo infatti tra le prime aziende sul panorama nazionale a proporre prodotti e sistemi costruttivi integrati certificati secondo En 15804 Epd International con una bassissima impronta ambientale, in linea con i più recenti parametri Cam/Gpp.

D. Si può adattare a situazioni costruttive diverse?

R. Sì, il Solaio Cube è a geometria variabile, quindi può essere prodotto in migliaia di varianti e tipologie. Per esempio, si possono variare gli spessori dell’aletta di coibentazione, da 5 a 8 centimetri, oppure si può variare l’altezza del travetto strutturale, da 18 a 45 centimetri, soddisfacendo davvero tutte le richieste dei clienti.

D. Come si comporta in fatto di isolamento?

R. Il Solaio Cube ha un elevato potere d’isolamento termico. L’aletta di coibentazione è realizzata in Eps Neopor che consente, a parità di spessori, di ottenere performance energetiche estremamente interessanti. Nella stragrande maggioranza dei casi è possibile garantire livelli di isolamento energetico eccellenti senza particolari accorgimenti o ulteriori materiali da installare. In definitiva, in molti casi, utilizzando il sistema cassero Solaio Cube si ottengono livelli di resistenza termica tanto elevati da essere sufficiente il semplice solaio per ottenere o superare i limiti prescritti dalle norme energetiche.

D. A proposito di sistemi isolanti, anche Aircrab è una soluzione all’avanguardia. Perché?

R. Aircrab è uno dei nostri ultimi prodotti, frutto dell’intensa attività di ricerca e sviluppo che portiamo avanti da sempre. Aircrab è il primo vespaio iso-areato ad altezza variabile realizzato totalmente in Eps presente sul mercato. Si tratta di un’applicazione innovativa e intelligente dell’Eps, e se vogliamo anche di design, che si traduce in un cassero maneggevole e adattabile alle varie altezze.

D. Ci sono altre caratteristiche che lo contraddistinguono?

R. Lo specifico design e le funzionalità dei vari elementi consentono al sistema di adattarsi alle più svariate esigenze di cantiere. Questo permette alle rivendite edili di proporre più varianti a parità di volumi impegnati a magazzino. E nella versione a volume ridotto, Mini Aircrab, il sistema è ancora più versatile e consente di realizzare massetti alleggeriti su costruzioni già esistenti, garantendo non solo l’isolamento ma anche l’aerazione.

D. Come si utilizza dunque Aircrab?

R. Può essere utilizzato per riempire spazi di fondazione in edifici di nuova realizzazione, quindi anche in caso di getto delle fondazioni. Nelle ristrutturazioni può essere utilizzato per sollevare cantine o bonificare zone umide nei locali domestici.

D. I prodotti Sicilferro sono utili per ottenere edifici in classe A?

R. Siamo fortemente orientati nel proporre al mercato prodotti che permettano il raggiungimento di elevati standard energetici e qualitativi. Sicilferro propone da oltre 20 anni soluzioni e sistemi costruttivi ecosostenibili e a elevate prestazioni di risparmio energetico. Siamo inoltre sempre impegnati nel proporre tecniche costruttive sismo-resistenti che rappresentano da sempre la frontiera tecnologica del settore. Tutti i prodotti della nostra divisione Sistemi Costruttivi Futuri (scf) contribuiscono al raggiungimento delle più elevate prestazioni energetiche e consentono la realizzazione di edifici nZeb.