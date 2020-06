Ci ha lasciato Carlo Cabrio

Cabrio Edilizia, azienda di Salussola, rimane senza il suo leader. È scomparso, infatti, Carlo Cabrio, titolare dell’impresa di distribuzione, ma anche figura di spicco del paese in provincia di Biella. Cabrio è stato sindaco della cittadina per tre mandati, rieletto anche alle ultime elezioni amministrative. Diplomato come perito agrario, l’imprenditore aveva preferito dedicarsi all’edilizia, settore a cui si era appassionato. Una passione testimoniata anche dall’interesse per la nostra rivista, YouTrade. Cabrio lascia la moglie e i tre figli, ai quali si stringe tutta la redazione.