Armstrong Ceiling Solutions lancia il nuovo sito web

Armstrong Ceiling Solutions rinnova il proprio sito web per valorizzare al meglio la gamma completa di controsoffitti in fibra minerale e i sistemi di sospensione.

«Il nuovo sito web si configura come una tappa fondamentale della nostra strategia di più ampio respiro, che ha come mission l’offrire ai clienti il prodotto migliore coniugato ad un servizio di prima classe. In qualità di pioniere nella progettazione e produzione di controsoffitti d’eccellenza in fibra minerale e di sistemi di sospensione, Armstrong è pronta ad accogliere ogni sfida del mercato e a sviluppare soluzioni sempre più “custom”, grazie al team interno di specialisti altamente qualificati, per cui siamo considerati il partner di fiducia a cui far riferimento in ogni occasione», dichiara Alessandro Buldrini, Regional Manager Italy & Turkey di Armstrong Ceiling Solutions

Il nuovo sito web offre consulenza a progettisti e installatori per guidarli nella scelta della soluzione più idonea a plasmare l’interior design, evidenziando le novità in termini di prodotti e servizi, volti a favorire la sostenibilità ed un ridotto impatto ambientale dei cantieri.

La piattaforma è semplice e veloce da consultare, anche tramite smartphone e tablet. Gli utenti possono accedere a un ampio portfolio di controsoffitti in fibra minerale, discontinui e sistemi di sospensione, oltre a impostare la ricerca secondo applicazioni specifiche (ad esempio soluzioni anti-batteriche per ambienti sanitari o per ambienti ad alta umidità come piscine e cucine industriali) o diversi criteri prestazionali: acustica, riflessione della luce, umidità ed emissioni di Compositi Organici Volatili.

Gli utenti possono inoltre accedere alla documentazione tecnica quali schede prodotto, manuali di installazione, certificati di garanzia, disegni CAD e oggetti BIM disponibili in un’apposita library, lasciandosi ispirare dalle case history pubblicate, consultando immagini e video presenti nella gallery.

A breve, sarà online anche il nuovo catalogo prodotti di Armstrong Ceiling Solutions, grazie a cui sarà possibile approfondire ogni informazione tecnica.