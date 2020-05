Su YouTrade sondaggio esclusivo: l’edilizia al tempo del covid-19

La prima reale fotografia del settore dell’edilizia al tempo del covid-19. Scattata dall’interno. Si presenta così l’esclusivo sondaggio condotto dal Centro Studi YouTrade tra distributori e produttori della filiera delle costruzioni. Obiettivo: comprendere quanto l’emergenza sanitaria ha impattato sul business e come le imprese stanno reagendo alla nuova situazione. Il risultato, anticipato giorni fa durante un webinar, è ora pubblicato estesamente sul nuovo numero di YouTrade, la rivista leader nel mondo della distribuzione di materiali realizzata da Virginia Gambino Editore. Accanto alla ricerca è pubblicata anche una dettagliata analisi sulla congiuntura economica, con focus sul mondo delle costruzioni, con le previsioni per i prossimi sei mesi. Anche in questo caso l’articolo è accompagnato da numerosi grafici e tabelle esplicative.

Il nuovo numero della rivista è speciale. Non solo perché riporta due importanti fonti di contenuti, come quelle appena citate. Ma anche perché affronta altri temi che, in qualche modo sono legati alla Fase 2. Un argomento trattato, per esempio, riguarda i 10 trend che condizioneranno il modo di costruire e gestire le aziende nel dopo coronavirus. Il secondo, più nel dettaglio, affronta le nuove norme igienico-sanitarie da adottare in cantiere, con una guida sulle corrette azioni da intraprendere.

Basterebbero questi argomenti a rendere imperdibile YouTrade. Ma gli argomenti interessanti trattati su questo numero sono davvero tanti. Ne citiamo alcuni, come gli approfondimenti speciali dedicati ai nuovi sistemi costruttivi, in particolare all’edilizia antisismica, all’isolamento e alle facciate ventilate. Oppure un inedito sguardo all’arredamento, con focus sulla carta da parati. E c’è anche molto altro…

Non perdetevi questo prezioso numero di YouTrade, abbonatevi!