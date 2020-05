A tutto verde: la tendenza della primavera per l’arredamento di interni

Il verde è una delle tendenze di quest’anno nell’arredamento di interni. Rilassante e facile da abbinare a clori neutri come il bianco, il beige o il grigio, il verde apporta maggiore freschezza e vitalità agli spazi.

E grazie alle sue infinite gradazioni, c’è l’imbarazzo della scelta: dai toni più naturali come verde menta, verde salvia, verde oliva, verde muschio, verde mela, a quelli più “innovativi” che virano verso il turchese come il verde petrolio e ottanio, una tra le nuance preferite soprattutto per soggiorni e cucine.

Porcelanosa Grupo rivela alcuni trucchi di arredamento per rinnovare gli ambienti scegliendo il verde per la propria casa:

Cucine verdi e salutari: aggiungere vasi di fiori, piante aromatiche o un giardino verticale a parete per alleggerire lo spazio e trasformare la cucina in un rifugio botanico. Un’altra opzione è quella di dipingere le pareti di questo colore e abbinarlo al legno naturale, come nel caso delle cucine E6.70 Roble Seda o E5.70 Bottle Brillo di Gamadecor, impiallacciate in legno di noce e con un piano di lavoro di XTONE.

Soggiorni più naturali: la combinazione di questa tonalità con tessuti leggeri come il lino o il cotone, stampe vegetali o lampade in rattan può dare un tocco più esotico agli spazi.

Bagni Wellness: i toni del verde apportano un senso di maggiore relax al bagno e possono fondersi con rubinetti neri, lavandini bianchi o lampade a LED. Una delle collezioni ceramiche progettate con questo colore è White & Colours di Porcelanosa, le cui tre serie (Málaga, Sevilla e Ronda) hanno varie tonalità di verde (Green e Mint) che evocano la natura aumentando la luminosità delle pareti.

Camere da letto: il verde assume un carattere terapeutico e può essere abbinato a tessuti leggeri, fiori naturali, lampade a sospensione in stile retrò o mobili minimalisti laccati in bianco o nero.