Valentina Zanoni operation manager in Stantec Italia

Valentina Zanoni, architetto, entra a far parte del team di Stantec Italia, multinazionale della progettazione. La professionista ricopre il ruolo di Operation Manager per i servizi di architettura e Real Estate. La sua figura rafforza la nuova strategia del gruppo canadese in Italia, che punta a offrire servizi completi di ingegneria, architettura e consulenza per progetti di sviluppo immobiliare e infrastrutturale, rigenerazione urbana e progettazione sostenibile. Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano e un anno di master alla Oslo School of Architecture in Norvegia, Zanoni ha collaborato dal 2007 con lo studio milanese Cino Zucchi Architetti, dove dal 2009 ha rivestito il ruolo di responsabile del progetto fino all’approdo in Stantec. Zanoni si è occupata di sviluppare temi a varie scale e complessità, con ruolo attivo in tutti i livelli del processo di progettazione, dagli schizzi iniziali ai disegni esecutivi ed elaborati di cantiere. Dal 2016 è stata costantemente presente in diversi cantieri acquisendo una solida esperienza nel ruolo di direzione artistica e direzione lavori in qualità di senior architect e referente dello studio di progettazione. I progetti che ha seguito all’interno dello studio hanno implicato il lavoro sia in Italia che all’estero e comprendono una vasta gamma di tipologie, temi architettonici e urbanistici: edifici residenziali, spazi pubblici ed edifici, interni e arredi, urbanistica e urbanistica, edifici direzionali, edifici commerciali e industriali, spazi aperti e paesaggi, oltre a importanti concorsi ad inviti.

“Sono onorata di assumere questo importante ruolo in Stantec. Il mio obiettivo sarà quello di contribuire al lancio e allo sviluppo della nuova business line di architettura in Italia. Sono pronta a trasmettere al mio team tutta l’esperienza che ho acquisito in 12 anni di progettazione e sul campo”, ha commentato Zanoni.