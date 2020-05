Stefano Covi nuovi direttore commerciale di Hörmann Italia

Stefano Covi è il nuovo direttore commerciale di Hörmann Italia, filiale dell’omonimo gruppo specializzato nel settore delle chiusure. Una novità nel top management della società, ma non per l’azienda: Covi, che succede a Edoardo Rispoli, al vertice commerciale fin dalla sua fondazione, vanta infatti già un’esperienza pluriennale all’interno di Hörmann Italia, dove dal 1994 ha ricoperto il ruolo di Area Manager per il Nord-Est. Con una formazione tecnica, Covi è approdato in Hörmann Italia dopo un percorso in una realtà trentina sempre nel settore delle chiusure. Classe 1960, il nuovo direttore prende le redini dell’area commerciale di un’azienda con una rete vendita estremamente qualificata e capillare sull’intero territorio nazionale, costituita da 90 agenti e 500 concessionari di zona. « mio primo obiettivo sarà lavorare a stretto contatto coi nostri agenti e i nostri concessionari, affiancandoli in prima linea sui rispettivi territori e trasmettendo loro l’idea di un’azienda concretamente vicina ai propri partner», ha anticipato Covi.