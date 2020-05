Safe, barriere in vetro anti-coronavirus per una ripresa in sicurezza

Aluvetro presenta Safe, sistema di schermatura per proteggere le persone dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, come il coronavirus.

Forte dell’esperienza maturata nella realizzazione di parapetti per esterni e per interni in vetro e alluminio, Aluvetro ha messo a punto una linea di barriere in vetro, di sicurezza e antiferita, che si posiziona su superfici piane e scrivanie, ma anche a terra.

La linea Safe si compone di due dispositivi, disponibili in differenti formati, con vetro personalizzabile in diverse colorazioni:

– Safe Desk, progettato per reception, scrivanie, tavoli, è utile come schermatura “parafiato” e per salvaguardare la salute delle persone. Si posiziona su superfici piane senza l’utilizzo di viti o altro sistema di fissaggio grazie ad un apposito supporto. Ideale per uffici, negozi, ristoranti, bar, farmacie e banche.

– Safe Wall, disponibile in due altezze, si posiziona in semplice appoggio a terra senza l’utilizzo di viti o altro sistema di fissaggio, grazie a alla presenza di basi dimensionate per rendere il sistema autoportante.

Il sistema Safe di Aluvetro è facile da igienizzare, non opacizza e non ingiallisce, offre un’elevata resistenza ai graffi e sicurezza in caso di rottura.

Bonus sanificazione

Per incentivare le misure di contenimento del contagio del Coronavirus, l’art. 64 del DL 18/2020 ha previsto un credito d’imposta sulle spese di acquisto e l’installazione anche di dispositivi di sicurezza, come barriere e pannelli protettivi, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.