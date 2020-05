Più belli al caldo con i radiatori Cordivari in un attico di Roma

I radiatori Cordivari hanno arredato un attico a Roma, caratterizzato da un’ampia scelta di materiali e colori. La varietà è stata modulata tra gli ambienti, coniugando un design minimal e una resa termica ottimale.

Il progetto

All’interno di un palazzo anni Cinquanta, nel quartiere romano Appio Tuscolano, a Roma, un attico è stato rinnovato per diventare l’abitazione di una giovane famiglia e soddisfare le esigenze sia dei genitori sia delle bambine.

L’armonia della pianta è garantita dalla suddivisione dello spazio in due aree: il più conviviale ospita la cucina, il soggiorno e la dispensa, mentre il più intimo ospita servizi e camere da letto.

Gli interni si arricchiscono grazie alla presenza del marmo, del legno e del blu che domina la cucina, dove i materiali interagiscono con il vecchio muro di mattoni e con gli schermi di vetro ramati. La predominanza del bianco enfatizza i singoli colori e gli arredi dei diversi ambienti, i quali sono caratterizzati dal variare della pavimentazione.

Massima adattabilità con i radiatori Arianna e Alice

I termoarredi Cordivari caratterizzano le pareti dell’abitazione. Nella camera delle bambine il rosso del modello Arianna vivacizza l’ambiente in cui gioco e intimità si alternano per crescere insieme, mentre nella zona living il termoarredo viene proposto su uno sfondo con giochi geometrici.

I radiatori Arianna rappresentano le soluzioni Cordivari dal design minimal che cerca l’essenzialità della forma, così da potersi adattare a ogni ambiente, arredando con stile e coniugando estetica e funzionalità, grazie a una resa termica ottimale. Per gli ambienti bathroom dell’attico, invece, sono stati scelti i modelli Alice.

Sia Arianna che Alice si presentano in molteplici altezze e larghezze per adattarsi a qualsiasi ambiente. Nella versione Stf, poi, sono disponibili interassi specifici per sostituzioni, rendendoli perfetti in caso di ristrutturazioni e posizionamento sottofinestra. Un modello personalizzabile in oltre 80 colori, tra tinte lucide, opache e materiche.

LA SCHEDA

Destinazione: attico residenziale

Luogo: Roma

Progetto: DFR Architecture

Team: Gaetano De Francesco, Giulia Capozi

Prodotti: radiatori Cordivari Arianna e Alice

Distributore: Manieri & Ceccarelli

Fine lavori: 2019

Foto: Fabio Bascetta