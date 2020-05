Pronti i separé Saint-Gobain per il distanziamento sociale

I nuovi sistemi di protezione in vetro per il distanziamento sociale, nati dalla sinergia e dall’innovazione tra Saint-Gobain Glass e Logli Massimo Saint-Gobain sono già in commercio e si possono acquistare presso le vetrerie Partner Saint-Gobain, dislocate capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di oltre un centinaio di aziende super selezionate, in rete con Saint-Gobain da diversi anni in qualità di Climalit Partner, Design Partner e Residential Partner, capaci di realizzare le migliori soluzioni in base alle esigenze del cliente, da quella economica a quella di design.

Barriere ed elementi di separazione in vetro sono adatti per gli spazi comuni pubblici e privati, per gli uffici, per i bar, i ristoranti ed i negozi, insomma per tutti quegli ambienti dove l’uso di tali sistemi, studiati sia per interni che per esterni, è oggi diventata una imprescindibile necessità quotidiana.

Saint-Gobain fornisce una vasta gamma di vetri per partizioni, con caratteristiche differenti. I principali sono Planiclear, un vetro chiaro, resistente ai graffi, con una superficie planare e liscia che mantiene un’estetica e una trasparenza inalterate nel tempo; Diamant, con una superficie perfettamente liscia che, grazie alle proprietà extra chiare, garantisce la massima trasparenza e brillantezza; Timeless Duo, un vetro anticorrosione la cui integrità è garantita nel tempo anche a seguito di pulizia-igienizzazione con prodotti chimici aggressivi.

Le protezioni di sicurezza in vetro Saint-Gobain offrono quattro vantaggi. Il primo riguarda trasparenza e sicurezza grazie ai processi di trasformazione di tempra e stratifica. Il vetro, essendo più resistente ai graffi e non subendo fenomeni di ingiallimento, ha la capacità di conservare la propria brillantezza ed eleganza nel tempo. Il secondo, le elevatissime proprietà igieniche, in grado di resistere ai micro organismi, eliminati con una semplice pulizia. Il vetro è un materiale inerte sotto il profilo chimico e biologico, quindi poco ricettivo e poco veicolante di microbatteri e microrganismi di diversi ceppi, oltre a essere facile da igienizzare rispetto alle superfici di altri materiali di uso comune. Infine, sono sono riciclabili al 100% Voc free e quindi eco-sostenibili e sono ignifughe.