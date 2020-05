Arnaldo Finazzi, De Faveri: l’innovazione non si ferma

Uno stabilimento che dal 1971 produce controtelai per infissi, con sistemi sempre più performanti, capaci di eliminare i ponti termici e migliorare le prestazioni acustiche. In tutti questi anni nulla ha mai frenato la corsa produttiva di De Faveri, azienda di Refrontolo, in provincia di Treviso, fino allo stop imposto dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

«Abbiamo deciso di tutelare le persone che lavorano in azienda e chiudere già la settimana precedente il decreto Chiudi Italia. È stato chiuso anche lo stabilimento produttivo, nel frattempo abbiamo lavorato il più possibile in smart working. Stiamo affrontando la situazione utilizzando nuovi metodi di lavorare», racconta a YouTrade il direttore commerciale Arnaldo Finazzi. «Al momento ci saranno sicuramente ripercussioni, ma dopo una prima fase di assestamento, nel medio-lungo periodo in edilizia ci sarà una forte ripresa dell’attività lavorativa».

De Faveri verso l’ampliamento

«L’azienda non è mai ferma ed è costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo. Siamo stati interrotti dall’emergenza legata al covid-19, ma in questi mesi De Faveri sta affrontando una fase di riorganizzazione interna molto importante che vedrà un ampliamento dell’azienda, sia in termini di dipendenti che di superfici, di circa tre volte il suo attuale volume. Inoltre, questi cambiamenti vedranno anche la riorganizzazione di tutto il pacchetto produttivo con una proposta molto più industrializzata, che prevede un prodotto base e tutta una serie di accessori e la pubblicazione di un nuovo sito internet aziendale».

Tra le novità ci sono anche una serie di iniziative a sostegno dei rivenditori: «Stiamo pianificando un’attività di formazione in collaborazione con i nostri partner tecnici sul territorio italiano, con cui vogliamo informare delle novità dell’azienda e i suoi prodotti, ma anche fare il punto sulle normative che regolano il mondo degli infissi e approfondire tematiche come la ventilazione meccanica controllata. Insomma, intendiamo offrire una formazione a 360 gradi per consentire ai nostri clienti di essere sempre pronti al variare continuo delle esigenze del mercato».

Controtelai per infissi, su misura e in kit

Con un know how di più di 50 anni, De Faveri propone sistemi performanti per infissi, con numerose soluzioni sia su misura che in kit. «Oltre all’eliminazione dei ponti termici, l’azienda si pone l’obiettivo di offrire un prodotto in grado di rispondere alle esigenze del cliente, in base al tipo di muratura presente, al serramento e al sistema oscurante previsto. Il controtelaio è una struttura che deve essere realizzata ad hoc per ospitare tutti gli elementi che compongono il sistema finestra. Nulla è lasciato al caso, prestiamo la massima attenzione al minimo dettaglio proprio per dare la massima garanzia di durabilità e stabilità», spiega Finazzi.

«Realizziamo sia prodotti su misura che pacchetti specifici per determinate tipologie di intervento, come il kit Isolatutto, progettato per la coibentazione del cassonetto esistente. Il nostro cavallo di battaglia rimane comunque la famiglia di monoblocco Inquadra: le numerose soluzioni proposte sono in grado di coprire tutte le situazioni e al contempo garantire un’adeguata coibentazione grazie alla spalla in Eps da 100 millimetri. Il sistema viene realizzato su misura e racchiude tutti e quattro i lati dell’infisso: oltre ai montanti e all’alloggio della parte oscurante, il sistema tiene conto anche del quarto lato, ovvero della soglia e del davanzale, isolando così tutti i lati a contatto con la muratura ed evitando i ponti termici».

Tanti anche i prodotti per la riqualificazione e gli interventi di riqualificazione energetica, come Salvacaldo, per la sostituzione totale del cassonetto esistente senza opere murarie. «Salvacaldo è l’interpretazione moderna del cassonetto tradizionale risolve il problema della dispersione termica e degli spifferi d’aria del cassonetto, grazie a uno strato di materiale isolante di minimo 50 millimetri, paragonabile a un cappotto esterno. Il monoblocco viene poi rivestito da una speciale resinatura, che permette di ottenere una superficie estremamente liscia e regolare. Il vantaggio è che è possibile personalizzare il prodotto una volta installato, tinteggiandolo come la muratura, laccandolo o rivestendolo con carta da parati».