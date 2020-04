Stufe e termoarredi di design: 10 soluzioni per stare al caldo con stile

Il riscaldamento non è più solo questione di comfort ma anche di stile. L’elemento riscaldante da semplice oggetto funzionale è diventato un oggetto elegante, capace di dare un tocco in più all’ambiente della casa in cui è installato. Stufe, caminetti e termoarredi giocano su forme, colori e dimensioni per regalare un tocco di novità, senza dimenticare le prestazioni. Ecco 10 proposte di design per stare al caldo con stile.

1. Meghan è la nuova stufa a pellet Ecofire di Palazzetti che permette di orientare il flusso d’aria di riscaldamento grazie al nuovo sistema Flex Air. Scenografica e minimalista, i fianchi possono essere personalizzati in pietra, ceramica o metallo curvato.

2. Dal Tubone agli iconici Oreste & Emma fino ai prodotti più recenti, Antrax raccoglie

quasi vent’anni di radiatori e termoarredi utilizzabili in ogni contesto.

3. Oggetto riscaldante ed elemento d’arredo allo stesso tempo, Origami di Tubes è la proposta di design per garantire calore e comfort negli uffici open space. Elemento freestanding mobile è estensibile e ripiegabile come un paravento. Disponibile in più di 260 colori.

4. Ispirate alle stube nordiche, Costanza e Regina sono le due novità Sergio Leoni disegnate da Emo design. Ideale per corridoi e spazi ristretti, Costanza ha una profondità di soli 28 centimetri. Per piccoli spazi o abitazioni ben isolate invece Regina ha rivestimento in ceramica artigianale e potenza ridotta.

5. Boxes di Deltacalor coniuga corpo radiante e libreria. Il corpo riscaldante è celato da una cornice suddivisa internamente in tre box trasparenti realizzati in polimero-metacrilato, utilizzabili come ripiani. Il dettaglio tecnico delle valvole è lasciato a vista.

6. Una lampada da terra associata alla funzione di riscaldamento per Stilus di Caleido, disegnata da Giuseppe Bavuso. La forma incurvata aumenta la superficie e favorisce l’irraggiamento del calore. Personalizzabile con doppia finitura: all’interno argentata e riflettente, all’esterno in colori morbidi e avvolgenti.

7. Groove di MCZ Group è la stufa a pellet con tecnologia Core, che offre una fiamma unica e naturale e un effetto visivo paragonabile a quello della legna. La stufa canalizzata

riscalda contemporaneamente più ambienti della casa, anche non comunicanti.

8. Bryce e Beams, i radiatori di design di Vasco, sono disponibili anche in versione ultraminimalista con un’unica sezione larga 150 mm. Ogni sezione può essere fissata alla

parete separatamente, in un unico colore o in tinte diverse.

9. Disegnate da Ludovica+Roberto Palomba per Ravelli, le stufe Square e Hrv 160 Design presentano linee sobrie e minimali che donano alla fiamma un valore iconico.

10. Colore dell’anno il Pantone Classic Blue è stato scelto da Scirocco H per alcuni dei suoi radiatori della Design e Style&Soul Collection: Aria che coniuga estetica industrial e anima domestica, Donut dalla forma geometrica perfetta; Graffe elegante e raffinato; l’ultraslim Sunshine e il termoarredo iconico dal gusto retrò in ghisa Tiffany.