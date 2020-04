Piasentina SapienStone, il nuovo top cucina effetto pietra

SapienStone riproduce nel suo nuovo top cucina la pietra piasentina, roccia sedimentaria caratterizzata da un fondo grigio, sottili vene bianche e sfumature bruno-rossastre, usata fin nell’antichità nella tradizione progettuale italiana.

Il top in gres Piasentina è adatto sia a cucine moderne che dallo stile più classico, ed è disponibile in formato 320×150 cm per 12 mm di spessore. La vena passante e il colore a tutta massa ne esaltano la fedeltà estetica alla pietra.

In più l’elevata resistenza e versatilità rende il top facile da pulire, resistente alle alte temperature e a sbalzi termici, ai raggi UV, ai prodotti acidi e agli agenti corrosivi.