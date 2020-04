I 4 parametri per misurare un magazzino efficiente

Il magazzino non deve essere considerato un centro di costo, bensì come un centro di profitto. La corretta gestione delle operazioni di magazzino consente di aumentare il livello di soddisfazione del cliente e la competitività. Per questo è necessario tenere sotto osservazione tutto ciò che succede in questi ambienti. Il controllo avviene attraverso la misura di alcuni parametri prestazionali. Si può affermare che le quattro macro aree di misura sono:

• La sicurezza: da mettere sempre al primo posto al fine di creare degli ambienti in cui gli operatori possono eseguire tutte le loro operazioni con il minore dei rischi.

• I costi: la conoscenza di quanto vengono usate le risorse a disposizione.

• I tempi: per rispondere a un mercato sempre più sensibile ai lead time è necessario fornire massima attenzione alla durata delle attività e delle azioni.

• La qualità: rappresenta la capacità di soddisfare quanto il mercato desidera senza creare non conformità o errori. Per costruire un cruscotto destinato a tenere sotto controllo le prestazioni del magazzino è necessario selezionare per ciascun macro parametro alcuni indicatori chiave. Tra i vari parametri che possono essere utilizzati di seguito si vuole presentare una selezione solo a scopo informativo.

1 Sicurezza

• Ore di malattia medie per uomo. Questo parametro racchiude tutte quelle patologie che non dipendono solo da un ambiente di lavoro ideale, ma somma anche altri fattori, come l’età media dei lavoratori. A livello teorico, ambienti ergonomici e condizioni di lavoro prive di stress portano a una riduzione del parametro nel tempo. A un livello più dettagliato, se vengono rilevate le ore di infortunio medie per uomo si ha un riscontro più immediato della sicurezza nel posto di lavoro. Questi parametri devono puntare a zero.

2 Costi

• Costo di movimentazione (euro/kg, euro/ pallet, euro/collo…). Rappresenta il valore economico di qualsiasi movimentazione che avviene nel magazzino. Risulta essere utile definire il tipo di movimentazione considerato (scarico, stoccaggio, carico, prelievo) così da essere in grado di rendere più efficienti i processi. Il valore è il prodotto tra la durata dell’attività e il costo orario delle risorse usate (uomo e mezzi).

• Costo di occupazione spazio (euro/m2 I 4 parametri per misurare un magazzino efficiente anno, euro/postopallet anno). Il dato può essere rilevato semplicemente considerando i costi di stoccaggio merce che un operatore logistico richiede per un servizio di mantenimento materiale presso i sui spazi. Un migliore uso degli spazi a disposizione riduce il valore per unità di carico (UdC).

3 Tempo

• N. UdC movimentate/ora (ubicazione, abbassamento). Il parametro, associato alle varie movimentazioni (scarico/carico, prelievo, stoccaggio) consente di indicare la produttività e di pianificare il lavoro delle persone nel magazzino. Tale rilievo permette di valutare se necessario il ricorso a personale esterno o a straordinari per fare fronte agli ordini da evadere.

4 Qualità

• Percentuale di errori per inversione (prelevato codice A anzichО B) o per quantità. Indica una situazione che può portare a confondere gli articoli in prelievo. Una migliore collocazione del materiale nel magazzino può migliorare tali parametri. Un altro parametro qualitativo da rilevare è il numero di rettifiche inventariali che sono state eseguite in un periodo di tempo. La rettifica è la manifestazione di qualche processo non corretto. I parametri da rilevare devono essere di immediato recupero e facilmente interpretabili. Un monitoraggio periodico unito a delle azioni di miglioramento porta a rendere il magazzino molto più produttivo.

di Andrea Payaro

docente, esperto del ministero dello Sviluppo Economico (Ice)