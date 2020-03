Saint-Gobain Italia pubblica la Guida Weber 2020

È disponibile la nuova edizione della Guida Weber 2020, strumento che è un punto di riferimento per l’intero comparto dell’edilizia. La guida è da sempre uno dei maggiori impegni di Saint-Gobain Italia per fornire strumenti di consultazione sempre aggiornati alla propria clientela, il più possibile rispondenti alle continue evoluzioni del mercato dell’edilizia professionale.

Aggiornata, ricchissima di suggerimenti, la guida rappresenta la sintesi del mondo Saint-Gobain Weber, delle soluzioni e dei prodotti a disposizione dei clienti. Negli anni è diventata un must anche per il taglio che la caratterizza: una pubblicazione destinata ai professionisti dell’edilizia. Non un semplice catalogo di prodotti ma, prima di tutto, un’accurata raccolta di soluzioni per i problemi che gli operatori possono incontrare nella loro attività quotidiana.

Negli ultimi due anni, infatti, la Guida si è arricchita di una sezione di dieci progetti per la casa: da come rinnovare l’ambiente bagno a come risanare edifici affetti da umidità di risalita, sino a come Isolare, proteggere e rinnovare la facciata di un edificio. Semplice e di facile lettura, lo schema espositivo parte da una breve introduzione e analisi dell’intervento, per poi focalizzarsi sull’esecuzione e l’individuazione dei prodotti più idonei.

La guida comprende 450 pagine di prodotti, soluzioni e servizi, dove l’offerta Weber si suddivide in sei macro-aree: sottofondi, colle, sigillanti; intonaci, malte, prodotti alla calce; rasanti, intonaci e finiture per il risanamento; pitture e rivestimenti per interni ed esterni; malte per il ripristino del cls, il consolidamento e il rinforzo delle murature, soluzioni per l’impermeabilizzazione; sistemi per l’isolamento termico e acustico.

La Weber 2020 è disponibile, in forma completamente gratuita, collegandosi al sito www.it.weber/la-guida-weber-2020 e scaricandola in pdf. A breve sarà in distribuzione anche in forma cartacea presso le rivendite specializzate di materiale edile, sempre omaggio.