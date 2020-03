Intelligenza artificiale per la manutenzione dei ponti

Manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture: arriva una proposta della Dynamic Infrastructure, azienda con sede a New York che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la propria tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale per consentire la gestione da remoto la manutenzione critica di ponti e tunnel, in particolare durante l’emergenza globale causata dalla pandemia di coronavirus.

Secondo l’azienda, la tecnologia permetterà agli ingegneri e ai responsabili della manutenzione di continuare a svolgere incarichi critici da remoto, quando gli incontri di persona o i sopralluoghi sono difficili o impossibili, vista la situazione. Dynamic Infrastructure fornisce ai responsabili delle manutenzioni e agli operatori «cartelle cliniche visive» con l’analisi completa dei beni e aprirà gratuitamente i propri sistemi e le proprie funzionalità di tecnologia di assistenza virtuale.

“Un ponte live in 3D, con la relativa analisi delle cartelle cliniche visive online, consente colloqui e processi decisionali da remoto, evitando inutili riunioni dal vivo ma, allo stesso tempo, continua a fornire uno strumento indispensabile per prendere importanti decisioni per svolgere interventi e manutenzione”, è la descrizione di Daniel Granatshtain, direttore tecnico della Dynamic Infrastructure. “Le persone faticano ancora a trovare il modo migliore per continuare a fare manutenzione, mentre i luoghi di lavoro e le famiglie sono in quarantena completa o parziale. Sappiamo che l’accesso da remoto ai beni, potenti funzionalità di condivisione e un esperto sistema di supporto decisionale possono fare la differenza per i nostri clienti”.

Dynamic Infrastructure sfrutta l’Intelligenza Artificiale per interrompere gli interventi e la manutenzione di mezzi di trasporto critici. Fondata da professionisti del settore con decine di anni di esperienza negli interventi e nella manutenzione per i Dipartimenti dei trasporti e i Partenariati pubblico-privati, Dynamic Infrastructure è diventata un’azienda leader e l’elemento chiave di una rivoluzione dei dati nell’ambito dei processi decisionali correlati agli interventi e alla manutenzione di ponti e tunnel.