Duo nomine Ema per Doosan Bobcat

Doosan Bobcat Emea (macchine e attrezzature ) ha annunciato due nuove nomine nell’ambito della gestione della produzione per Europa, Medio Oriente e Africa. Jaroslav (Jarry) Fišer è stato nominato Product Line Director per la gamma di pale compatte Bobcat nella regione Emea e Robert Husar è il nuovo Product Line Manager per i miniescavatori Bobcat. Fišer, che lavora nella sede centrale a Dobříš, nella Repubblica Ceca, è ora responsabile della gestione delle linee attuali e future di mini pale gommate, pale compatte cingolate e terne Emea. Nel suo nuovo ruolo si occuperà di sviluppare e implementare le strategie a lungo termine per le linee di prodotto, facilitare lo sviluppo di opportunità commerciali e collaborare a livello globale con le diverse risorse regionali di Doosan Bobcat per proseguire nello sviluppo di prodotti del massimo livello.

Husar, che lavora nella sede centrale a Dobříš, è stato promosso alla posizione di Product Line Manager per i miniescavatori Bobcat Emea. Sfrutterà le sue capacità per migliorare ulteriormente la strategia di prodotto e lo sviluppo commerciale, lavorare a livello globale al piano di produzione a lungo termine, sviluppando l’attuale portafoglio di 17 miniescavatori, e gestire le attività per raggiungere gli obiettivi di quota di mercato di Doosan Bobcat.