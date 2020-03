Collection 3C Duscholux: box doccia per qualsiasi ambiente

Duscholux presenta la serie di box doccia Collection 3C con porte scorrevoli. La sua adattabilità e la possibilità di essere facilmente installata in nicchie e spazi preesistenti con montaggio angolare o walk-in, rende questa soluzione ideale in qualunque tipo di ambiente.

La soluzione è priva di profili superiori, quindi non prevede un montante di scorrimento superiore. La leggerezza dei sottili profili a parete laterali garantiscono inoltre una totale discrezione e una ampia luminosità.

I cristalli di Collection 3c con porte scorrevoli possono essere trasparenti, satinati, parzialmente satinati o con finitura in carbonio mentre la cerniera è disponibile in Argento Platinum, Black e Black-Chrome per abbinarsi perfettamente ai profili, in modo da arredare il bagno con armonia e funzionalità.

Il vetro è trattato con l’innovativo trattamento CareTec Pro, garantito 5 anni, che con le sue proprietà antibatteriche permette di pulire il box doccia con un semplice panno in microfibra, senza l’impiego di detergenti. Questo trattamento, infatti, crea una pellicola protettiva trasparente sulla superficie del vetro con effetto idro e oleo-repellente, che è in grado di ridurre anche i depositi di minerali e calcari, di sporcizia o di schiuma di sapone.