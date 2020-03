Stile jungle e tropicale con la carta da parati Expedition

Una collezione di carta da parati dedicato alla scoperta di nuovi mondi. Con Expedition, Tecnografica lo stile jungle e tropicale diventa protagonista assoluto, con le più svariate tecniche di disegno: acquerelli, pastelli, tempere, chiaroscuro a matita, grafica digitale. Le grafiche sono studiate per creare nell’ambiente un perfetto equilibrio tra la presenza dei soggetti disegnati ed elementi d’arredo.

Come tutte le collezioni di carta da parati Tecnografica, anche i soggetti della nuova collezione sono totalmente personalizzabili in base alle esigenze del singolo progetto.

Inoltre, la gamma di finiture tra cui scegliere arricchisce ulteriormente la stampa in altissima definizione: dalla carta da parati idrorepellente per il bagno a quella fonoassorbente per ridurre rumori interni ed esterni, dalla carta ecologica in fibra di cellulosa a quelle tecniche con superfici strutturate ad effetto stucco e tessuto.