Saint-Gobain Italia spa, nuova ragione sociale per il colosso dell’edilizia

Saint-Gobain Ppc Italia spa cambia denominazione sociale e diviene Saint-Gobain Italia spa. “Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come azienda leader nell’edilizia sostenibile, grazie al grande riconoscimento di cui godono sul mercato i nostri marchi commerciali. Vogliamo instaurare un legame stretto anche con il consumatore finale, che abita gli edifici nei quali vengono impiegate le nostre soluzioni. La nostra missione è creare spazi di eccellenza e migliorare la vita quotidiana. Il nostro obiettivo è che tutti, non solo i professionisti del settore, apprezzino la qualità dei luoghi ottenuta grazie alle soluzioni Saint-Gobain”, spiega Gaetano Terrasini, amministratore delegato della società.

Saint-Gobain Italia si propone come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un approccio integrato di sistemi e soluzioni multimateriali prodotti per il 90% in Italia, e ad un’attenzione particolare ai temi del comfort termo-acustico, risparmio energetico, sicurezza, estetica e qualità dell’aria. L’80% dei prodotti dell’offerta globale di Saint-Gobain è realizzato con materiali riciclati (fino all’80%). Il gruppo opera nel settore delle costruzioni con marchi noti quali Gyproc (sistemi a secco in cartongesso, controsoffitti, intonaci e rasanti a base gesso), Isover (isolanti per l’edilizia, impermeabilizzanti e isolamento tecnico), Weber (sistemi a base premiscelati per varie applicazioni come cappotto e soluzioni per la facciata, intonaci e rasanti, pitture, impermeabilizzanti, massetti, colle) e Ecophon (controsoffitti acustici ed estetici in lana minerale),

“L’obiettivo dei nostri edifici Multi Comfort è creare ambienti che rispettino tutti i criteri di sostenibilità, performance e qualità per il benessere di chi abita l’edificio, che sia una casa, un ufficio, un ospedale, una scuola”, sottolinea Terrasini. “Ciò si traduce in pochi ma fondamentali concetti-chiave: godere della temperatura ideale, di una buona acustica e di una adeguata quantità di luce, con un’attenzione particolare anche verso l’estetica. Quindi, un giusto mix tra design, tecnologia e sicurezza, in grado di creare ambienti ottimali per vivere, lavorare o studiare”.

Inoltre, per Saint-Gobain Italia la sostenibilità nasce dalla progettazione e dalla capacità di prevedere e gestire ogni fase di vita dell’edificio, integrando materiali e soluzioni in grado di ridurre al massimo l’impatto ambientale nel tempo e garantire i più alti livelli di comfort abitativo. Il Gruppo Saint-Gobain è presente in 68 Paesi, occupando circa 180.000 dipendenti, con un fatturato complessivo di 41.8 miliardi di euro nel 2018. Per il settimo anno consecutivo l’azienda è risultata tra le prime cento realtà più innovative al mondo, secondo la classifica Top 100 Global Innovator di Clarivate Analytics.

Gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, con ben 8 Centri nel mondo e numerose partnership con le più prestigiose Università e laboratori internazionali, consentono infatti un continuo e proficuo percorso di sviluppo tecnologico. Traducendo in cifre questo impegno verso l’innovazione, un prodotto su quattro venduto oggi da Saint-Gobain non esisteva cinque anni fa e circa il 30% del fatturato deriva dai sistemi e dalle soluzioni per il risparmio energetico e per la protezione ambientale.

In Italia, dove è presente da oltre 130 anni, Saint-Gobain conta 24 siti produttivi dove operano oltre 2.100 dipendenti e realizza 712 milioni di euro di giro d’affari 2018