È Mapei il primo tool digitale per la prescrizione del calcestruzzo

Mapei introduce sul mercato il primo e unico tool digitale per la corretta prescrizione del calcestruzzo da utilizzare in opere strutturali di ingegneria civile e industriale, in armonia con le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

Lo strumento fornisce un ottimo supporto ai professionisti e agli operatori del settore nel determinare la corretta prescrizione del calcestruzzo da adottare, rispondente alle prestazioni richieste dalle diverse casistiche di progettazioni strutturali civili e industriali.

La strumentazione fa riferimento alle principali normative in materia di costruzioni e calcestruzzo:

• Le Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC, DM del 2009;

• La UNI EN 206:2016, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità;

• La UNI 11104:2016, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206;

• Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, gennaio 2018;

• Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, gennaio 2018;

• Norme UNI a completamento dei riferimenti normativi elencati.

Il tool si affianca ai corsi e alle dimostrazioni offerte dalla formazione Mapei, anche in collaborazione con diversi ordini professionali ed associazioni di categoria, nel promuovere la conoscenza delle normative e le buone pratiche di utilizzo dei prodotti Mapei per la realizzazione di opere e strutture in calcestruzzo durevoli e affidabili.