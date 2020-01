Origami, il termoarredo elettrico di design perfetto per gli open space

Spesso gli uffici open space non regalano un sufficiente livello di comfort termico e di riservatezza, arrivando a condizionare anche la performance lavorativa. Insieme oggetto riscaldante ed elemento d’arredo, Origami di Tubes può diventare una soluzione per chi si trova a interagire in questo tipo di ambienti donando privacy e calore, con un tocco di design.

Disegnato da Alberto Meda per la collezione Plug&Play di Tubes, il termoarredo Origami è un elemento freestanding mobile, estensibile e ripiegabile come un paravento, ad alimentazione elettrica e quindi spostabile con facilità. Disponibile in più di 260 colori, si adatta a qualsiasi contesto coniugando funzionalità ed estetica.

Da un lato Origami permette di dividere gli ambienti definendo le diverse aree e modificandone velocemente la configurazione, dall’altro consente di riscaldare gli ambienti. La temperatura può essere regolata di intensità in funzione delle diverse esigenze.

Chi è Tubes Radiatori

Azienda pioniera nel settore, Tubes Radiatori nasce dalla passione e dall’esperienza della famiglia Crosetta che ha avuto l’intuizione di liberare il corpo scaldante dal vincolo delle valvole. In più di vent’anni Tubes ha rivoluzionato il concetto di calorifero, trasformandolo in elemento anche scultoreo, in grado di definire lo spazio architettonico.

Nel 2004 dall’incontro con Ludovica+Roberto Palomba nasce la collezione Elements che vanta collaborazioni con autorevoli firme del design internazionale. Nel 2018 Tubes lancia la collezione Plug&Play, che presenta oggetti scaldanti di design ad alimentazione elettrica che non necessitano di istallazione e facili da trasportare.